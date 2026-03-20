Более 80% зарплаты - на "выживание": как на самом деле выглядит месячный бюджет украинцев

В течение прошлого года главной статьей расходов для большинства украинцев стали базовые потребности. На досуг или сбережения из месячного бюджета остаются буквально копейки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты исследования Deloitte Ukraine о потребительских настроениях украинцев.
Главное:
Согласно результатам проведенного исследования, в течение 2025 года украинцы:
При этом главной статьей расходов остаются сегодня базовые потребности.
"Современный украинский потребитель сочетает прагматичность, цифровую осведомленность и четкую ценностную позицию", - рассказал лидер направления ритейла Deloitte Ukraine Александр Ямпольский.
Он объяснил, что в расходах граждан преобладает необходимое, но при выборе брендов для многих важной остается позиция компаний:
"Именно эта комбинация формирует современную экономическую реальность страны", - подчеркнул эксперт.
Наибольшая доля расходов украинцев - 84% месячного бюджета - приходится на товары и услуги первой необходимости.
В целом же расходы людей распределяются так:
В "желаемом" бюджете украинцы демонстрируют стремление к более сбалансированной структуре расходов - уменьшить долю расходов на базовые потребности до 46%, зато увеличить расходы на досуг до 12% и повысить долю сбережений и инвестиций до 19%.
Исходя из результатов исследования, украинцы тратят на базовые потребности значительно больше, чем европейцы.
Так, сравнение структуры расходов украинцев с бюджетами потребителей в других странах продемонстрировало существенную разницу в распределении расходов между украинцами и жителями европейских государств.
Например, наибольшая доля расходов украинцев приходится на товары и услуги первой необходимости - 84% месячного бюджета, тогда как в Германии и Нидерландах этот показатель составляет 56-59%.
Меньше всего украинцы тратят на досуг - всего 1% общего бюджета, тогда как в европейских странах эта доля достигает 16-17%.
Базовые покупки украинцы в 2025 году совершали, преимущественно, в физических магазинах:
При этом онлайн-сегмент в прошлом году продолжил укреплять свои позиции:
"В 2025 году ключевым фактором поведения покупателей стала чувствительность к цене. Мы видим, что украинцы все чаще выбирают дискаунтерные форматы, планируют покупки и активнее реагируют на акции и товары private label", - рассказала СЕО ООО "АТБ-маркет" Наталья Шаповалова.
В то же время она признала: "Несмотря на непростые экономические условия, потребительская активность восстанавливается быстрее, чем ожидалось".
"А магазины "у дома" продолжают оставаться одним из самых популярных форматов", - подытожила эксперт.
