Более 80% зарплаты - на "выживание": как на самом деле выглядит месячный бюджет украинцев

Главное: Львиная доля на "базу" : 84% месячного бюджета украинцы тратят на товары и услуги первой необходимости.

: 84% месячного бюджета украинцы тратят на товары и услуги первой необходимости. Разница в цифрах : для сравнения, в Германии и Нидерландах на базовые потребности тратят лишь 56-59% дохода.

: для сравнения, в Германии и Нидерландах на базовые потребности тратят лишь 56-59% дохода. Жизнь без отдыха : на досуг и туризм у среднестатистического украинца остается лишь 1% бюджета, тогда как в Европе речь идет о 16-17%.

: на досуг и туризм у среднестатистического украинца остается лишь 1% бюджета, тогда как в Европе речь идет о 16-17%. Основные чеки : больше всего денег украинцы тратят на продукты питания и обязательные ежемесячные платежи.

: больше всего денег украинцы тратят на продукты питания и обязательные ежемесячные платежи. Мечты о балансе: в идеальном бюджете украинцы хотели бы тратить на "базу" только 46%, чтобы больше денег оставалось на сбережения и отдых.

Основная статья расходов украинцев

Согласно результатам проведенного исследования, в течение 2025 года украинцы:

чаще, чем раньше, покупали товары онлайн;

регулярно пользовались доставкой и почтоматами;

все больше ориентировались на отзывы других пользователей и социальные сети при выборе покупок.

При этом главной статьей расходов остаются сегодня базовые потребности.

"Современный украинский потребитель сочетает прагматичность, цифровую осведомленность и четкую ценностную позицию", - рассказал лидер направления ритейла Deloitte Ukraine Александр Ямпольский.

Он объяснил, что в расходах граждан преобладает необходимое, но при выборе брендов для многих важной остается позиция компаний:

62% украинцев сознательно избегают брендов, связанных с рынком РФ;

87% - продолжают поддерживать Вооруженные силы Украины.

"Именно эта комбинация формирует современную экономическую реальность страны", - подчеркнул эксперт.

Особенности потребительского поведения украинцев (инфографика: deloitte.com)

Как распределяется месячный бюджет

Наибольшая доля расходов украинцев - 84% месячного бюджета - приходится на товары и услуги первой необходимости.

В целом же расходы людей распределяются так:

обязательные платежи (коммунальные платежи, арендная плата, платежи по долгам/кредитам/ипотеке и т.д.) - 31% (желаемое распределение - 10%);

(коммунальные платежи, арендная плата, платежи по долгам/кредитам/ипотеке и т.д.) - (желаемое распределение - 10%); продукты питания (в частности, алкогольные напитки), кроме ресторанов/кафе - 40% (желаемое распределение - 26%);

(в частности, алкогольные напитки), кроме ресторанов/кафе - (желаемое распределение - 26%); одежда и обувь - 5% (желаемое распределение - 9%);

- (желаемое распределение - 9%); электроника, бытовая техника и товары домашнего обихода - 1% (желаемое распределение - 6%);

досуг (в частности, рестораны/кафе), отдых и туризм - 1% (желаемое распределение - 12%);

здравоохранение - 9% (желаемое распределение - 8%);

- (желаемое распределение - 8%); транспортные расходы (общественный транспорт, такси, топливо для автомобиля, железнодорожный транспорт и т.д.) - 4% (желаемое распределение - 2%);

услуги в области образования, спорта, красоты (салоны, СПА, парикмахерские и т.д.) - 0,4% (желаемое распределение - 3%);

цифровые услуги (мобильная связь, интернет, кабельное ТВ, стриминговые платформы) - 4% (желаемое распределение - 2%);

донаты/благотворительность - 1% (желаемое распределение - 3%);

сбережения и инвестиции - 2% (желаемое распределение - 19%).

В "желаемом" бюджете украинцы демонстрируют стремление к более сбалансированной структуре расходов - уменьшить долю расходов на базовые потребности до 46%, зато увеличить расходы на досуг до 12% и повысить долю сбережений и инвестиций до 19%.

Распределение месячного бюджета украинцев (инфографика: deloitte.com)

Исходя из результатов исследования, украинцы тратят на базовые потребности значительно больше, чем европейцы.

Так, сравнение структуры расходов украинцев с бюджетами потребителей в других странах продемонстрировало существенную разницу в распределении расходов между украинцами и жителями европейских государств.

Например, наибольшая доля расходов украинцев приходится на товары и услуги первой необходимости - 84% месячного бюджета, тогда как в Германии и Нидерландах этот показатель составляет 56-59%.

Меньше всего украинцы тратят на досуг - всего 1% общего бюджета, тогда как в европейских странах эта доля достигает 16-17%.

Распределение месячного бюджета украинцев по сравнению с бюджетом потребителей в других странах (инфографика: deloitte.com)

Как чаще всего совершаются покупки

Базовые покупки украинцы в 2025 году совершали, преимущественно, в физических магазинах:

76% потребителей покупают оффлайн продукты питания (72% в 2024 году);

63% - лекарственные средства (59% в 2024 году);

66% - товары домашнего обихода и бытовую химию (64% в 2024 году).

При этом онлайн-сегмент в прошлом году продолжил укреплять свои позиции:

18% украинцев покупали электронику и бытовую технику онлайн (17% в 2024 году);

18% - косметические средства и парфюмерию (15% в 2024 году);

17% - одежду и обувь (15% в 2024 году).

Покупательская активность украинцев офлайн и онлайн (инфографика: deloitte.com)

"В 2025 году ключевым фактором поведения покупателей стала чувствительность к цене. Мы видим, что украинцы все чаще выбирают дискаунтерные форматы, планируют покупки и активнее реагируют на акции и товары private label", - рассказала СЕО ООО "АТБ-маркет" Наталья Шаповалова.

В то же время она признала: "Несмотря на непростые экономические условия, потребительская активность восстанавливается быстрее, чем ожидалось".

"А магазины "у дома" продолжают оставаться одним из самых популярных форматов", - подытожила эксперт.