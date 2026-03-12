ua en ru
Головна » Життя » Гроші

Молоко та м'ясо зростуть в ціні? Як зміняться цінники до кінця березня та Великодня

07:30 12.03.2026 Чт
4 хв
Чи доведеться відкривати гаманці ширше - важливо знати вже зараз
aimg Ірина Костенко aimg Василина Копитко
Молоко та м'ясо зростуть в ціні? Як зміняться цінники до кінця березня та Великодня Перед святами ціни на деякі продукти в Україні можуть змінюватись (фото ілюстративне: Getty Images)

На ринку молочної продукції та м'яса відбуваються зміни, спричинені світовими тенденціями та зростанням витрат на логістику.

Що буде з цінами на популярні продукти до кінця березня та чому українці можуть відчути зміни після Великодня, - розповів РБК-Україна аналітик асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Максим Гопка.

Читайте також: Весняне зниження цін - під питанням: чому яйця можуть не подешевшати після Великодня

Головне:

  • Молочні продукти: до кінця березня може відбутись зростання цін на 6-12%.
  • М'ясо: здорожчання ймовірне ближче до Великодня, коли традиційно зросте попит.
  • Причини змін: на ринок сьогодні тиснуть не тільки витрати на пальне, але й скорочення поголів'я худоби в господарствах.
  • Поточні ціни: станом на березень середня вартість пляшки молока коливається в межах 60 гривень, а за кілограм м'яса (курячих гомілок) доведеться віддати щонайменше 92 гривні.

Ситуація з молочними продуктами

Світовий попит на молочку почне зростати лише до кінця весни, хоча зима була пасивною через:

  • низький попит;
  • надлишок товару.

У лютому світові ціни (індекс ФАО) впали: вони на 1,2% нижчі за січневі та майже на 20% нижчі, ніж були у лютому минулого року.

Як це впливає на Україну:

  • ціни на сировину - через падіння цін на сир в ЄС та посилення конкуренції, ціни на українське молоко-сировину також пішли вниз;
  • село - утримувати корів у господарствах стає складніше, тому поголів'я молочного стада продовжує зменшуватися;
  • ціни в магазинах - найближчими тижнями різкого стрибка цін не очікується (проте вже до кінця березня молочка може здорожчати на 6-12% через витрати на логістику та зростання експорту).

Вартість молочних продуктів зараз

Згідно з даними порталу "Мінфін" (станом на 11 березня 2026 року) середня вартість певних молочних продуктів у магазинах України є такою:

  • молоко "Простонаше" (1%, 900 мл) - 60,22 гривні;
  • молоко "Яготинське" (2,6%, 900 мл) - 61,25 гривні;
  • вершки "Простонаше" (10%, 200 мл) - 38,81 гривні;
  • сметана "Президент" (15%, 350 гр) - 57,69 гривні;
  • сметана "Простонаше" (20%, 340 гр) - 58,29 гривні;
  • кефір "Селянський" (2,5%, 950 мл) - 69,85 гривні;
  • маргарин "Олком", вершковий (72,5%, 200 гр) - 42,45 гривні;
  • маргарин "Щедро", вершковий особливий (72,5%, 250 гр) - 43,70 гривні;
  • масло "Селянське" (72,5%, 200 гр) - 116,90 гривні;
  • масло "Яготинське" (73%, 200 гр) - 116,40 гривні;
  • сир плавлений "Ферма", дружба (55%, 70 гр) - 33,10 гривні;
  • сир твердий "Звени Гора", голандський (45%, 1 кг) - 678,25 гривні;
  • сир твердий "Комо", традиційний (50%, 1 кг) - 538,93 гривні;
  • сир кисломолочний "Простонаше" (9%, 300 гр) - 101,03 гривні.

Молоко та м'ясо зростуть в ціні? Як зміняться цінники до кінця березня та ВеликодняПоточні середні ціни на деякі молочні продукти (інфографіка РБК-Україна)

Що з цінами на м'ясо в Україні

Подорожчання пального не одразу відображається на вартості м'яса, але створює значний тиск на виробників.

Чому ціни не ростуть миттєво. Головна стаття витрат - корми. Оскільки виробники зазвичай мають власні запаси, ефект від дорогого пального може проявитися лише за кілька місяців.

Поточна ситуація. Зараз м'яса на ринку багато, що стримує ціни від швидкого зростання.

Коли чекати змін. Більш відчутне здорожчання можливе ближче до Великодня, коли попит на всі види м'яса традиційно зросте.

Скільки коштує м'ясо зараз

За даними порталу "Мінфін" (станом на 11 березня 2026 року) середня вартість кілограма м'яса в Україні залежить традиційно від його виду:

  • яловичина (гуляш) - 404,30 гривні;
  • яловичина (ребра) - 269,55 гривні;
  • курятина (стегно) - 146,00 гривень;
  • курятина (гомілка) - 92,00 гривні;
  • курятина (тушка) - 102,00 гривні;
  • курятина (філе) - 233,00 гривні;

Молоко та м'ясо зростуть в ціні? Як зміняться цінники до кінця березня та ВеликодняНинішня вартість м'ясних продуктів (інфографіка РБК-Україна)

  • свинина (грудинка) - 212,23 гривні;
  • свинина (лопатка) - 227,53 гривні;
  • свинина (ошийок) - 317,32 гривні;
  • свинина (підчеревина) - 224,00 гривні;
  • свинина (ребра) - 232,00 гривні;
  • свинина (шашлик) - 293,88 гривні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про ціни на продукти, бензин та зв'язок - що для українців подорожчало, а на чому можна зекономити.

Крім того, пи пояснювали, на що українці витрачають найбільше грошей з карток.

Читайте також, як змінився "Національний кешбек" - за які покупки українці отримають більше і навпаки.

