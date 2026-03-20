Более 80% зарплаты - на "выживание": как на самом деле выглядит месячный бюджет украинцев
В течение прошлого года главной статьей расходов для большинства украинцев стали базовые потребности. На досуг или сбережения из месячного бюджета остаются буквально копейки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты исследования Deloitte Ukraine о потребительских настроениях украинцев.
Главное:
- Львиная доля на "базу": 84% месячного бюджета украинцы тратят на товары и услуги первой необходимости.
- Разница в цифрах: для сравнения, в Германии и Нидерландах на базовые потребности тратят лишь 56-59% дохода.
- Жизнь без отдыха: на досуг и туризм у среднестатистического украинца остается лишь 1% бюджета, тогда как в Европе речь идет о 16-17%.
- Основные чеки: больше всего денег украинцы тратят на продукты питания и обязательные ежемесячные платежи.
- Мечты о балансе: в идеальном бюджете украинцы хотели бы тратить на "базу" только 46%, чтобы больше денег оставалось на сбережения и отдых.
Основная статья расходов украинцев
Согласно результатам проведенного исследования, в течение 2025 года украинцы:
- чаще, чем раньше, покупали товары онлайн;
- регулярно пользовались доставкой и почтоматами;
- все больше ориентировались на отзывы других пользователей и социальные сети при выборе покупок.
При этом главной статьей расходов остаются сегодня базовые потребности.
"Современный украинский потребитель сочетает прагматичность, цифровую осведомленность и четкую ценностную позицию", - рассказал лидер направления ритейла Deloitte Ukraine Александр Ямпольский.
Он объяснил, что в расходах граждан преобладает необходимое, но при выборе брендов для многих важной остается позиция компаний:
- 62% украинцев сознательно избегают брендов, связанных с рынком РФ;
- 87% - продолжают поддерживать Вооруженные силы Украины.
"Именно эта комбинация формирует современную экономическую реальность страны", - подчеркнул эксперт.
Особенности потребительского поведения украинцев (инфографика: deloitte.com)
Как распределяется месячный бюджет
Наибольшая доля расходов украинцев - 84% месячного бюджета - приходится на товары и услуги первой необходимости.
В целом же расходы людей распределяются так:
- обязательные платежи (коммунальные платежи, арендная плата, платежи по долгам/кредитам/ипотеке и т.д.) - 31% (желаемое распределение - 10%);
- продукты питания (в частности, алкогольные напитки), кроме ресторанов/кафе - 40% (желаемое распределение - 26%);
- одежда и обувь - 5% (желаемое распределение - 9%);
- электроника, бытовая техника и товары домашнего обихода - 1% (желаемое распределение - 6%);
- досуг (в частности, рестораны/кафе), отдых и туризм - 1% (желаемое распределение - 12%);
- здравоохранение - 9% (желаемое распределение - 8%);
- транспортные расходы (общественный транспорт, такси, топливо для автомобиля, железнодорожный транспорт и т.д.) - 4% (желаемое распределение - 2%);
- услуги в области образования, спорта, красоты (салоны, СПА, парикмахерские и т.д.) - 0,4% (желаемое распределение - 3%);
- цифровые услуги (мобильная связь, интернет, кабельное ТВ, стриминговые платформы) - 4% (желаемое распределение - 2%);
- донаты/благотворительность - 1% (желаемое распределение - 3%);
- сбережения и инвестиции - 2% (желаемое распределение - 19%).
В "желаемом" бюджете украинцы демонстрируют стремление к более сбалансированной структуре расходов - уменьшить долю расходов на базовые потребности до 46%, зато увеличить расходы на досуг до 12% и повысить долю сбережений и инвестиций до 19%.
Распределение месячного бюджета украинцев (инфографика: deloitte.com)
Исходя из результатов исследования, украинцы тратят на базовые потребности значительно больше, чем европейцы.
Так, сравнение структуры расходов украинцев с бюджетами потребителей в других странах продемонстрировало существенную разницу в распределении расходов между украинцами и жителями европейских государств.
Например, наибольшая доля расходов украинцев приходится на товары и услуги первой необходимости - 84% месячного бюджета, тогда как в Германии и Нидерландах этот показатель составляет 56-59%.
Меньше всего украинцы тратят на досуг - всего 1% общего бюджета, тогда как в европейских странах эта доля достигает 16-17%.
Распределение месячного бюджета украинцев по сравнению с бюджетом потребителей в других странах (инфографика: deloitte.com)
Как чаще всего совершаются покупки
Базовые покупки украинцы в 2025 году совершали, преимущественно, в физических магазинах:
- 76% потребителей покупают оффлайн продукты питания (72% в 2024 году);
- 63% - лекарственные средства (59% в 2024 году);
- 66% - товары домашнего обихода и бытовую химию (64% в 2024 году).
При этом онлайн-сегмент в прошлом году продолжил укреплять свои позиции:
- 18% украинцев покупали электронику и бытовую технику онлайн (17% в 2024 году);
- 18% - косметические средства и парфюмерию (15% в 2024 году);
- 17% - одежду и обувь (15% в 2024 году).
Покупательская активность украинцев офлайн и онлайн (инфографика: deloitte.com)
"В 2025 году ключевым фактором поведения покупателей стала чувствительность к цене. Мы видим, что украинцы все чаще выбирают дискаунтерные форматы, планируют покупки и активнее реагируют на акции и товары private label", - рассказала СЕО ООО "АТБ-маркет" Наталья Шаповалова.
В то же время она признала: "Несмотря на непростые экономические условия, потребительская активность восстанавливается быстрее, чем ожидалось".
"А магазины "у дома" продолжают оставаться одним из самых популярных форматов", - подытожила эксперт.
