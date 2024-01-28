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Більше 6 тисяч росіян, 99 танків й не тільки. В ЗСУ назвали втрати Росії за тиждень

Неділя 28 січня 2024 15:03
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Більше 6 тисяч росіян, 99 танків й не тільки. В ЗСУ назвали втрати Росії за тиждень Фото: в ЗСУ назвали втрати Росії за тиждень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом останнього тижня наші воїни ліквідували 6080 одиниць особового складу російських терористів. Зокрема знищили 99 танків й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал першого заступника міністра оборони України Олександра Павлюка.

Втрати Росії за тиждень склали:

  • 6080 окупантів;
  • 952 одиниці озброєння та військової техніки.

Більше 6 тисяч росіян, 99 танків й не тільки. В ЗСУ назвали втрати Росії за тиждень

Фото: в ЗСУ назвали втрати Росії за тиждень (https://t.me/c/1698771978/5337)

Також з 21 по 28 січня наші воїни знищили:

  • 99 танків;
  • 205 бойових броньованих машин;
  • 222 артилерійських системи;
  • 4 РСЗВ;
  • 5 установок ППО;
  • 241 одиниця автотехніки;
  • 44 одиниці спецтехніки.

"Окрім цього, нашими захисниками знищено 27 ракет та 105 БпЛА", - додав Павлюк.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 27 січня, українські воїни ліквідували ще 740 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 382 110 військових.

У тому ж числі на Таврійському напрямку військові знищили 364 окупантів й 26 одиниць ворожої техніки, серед якої:

  • 3 танки;
  • 8 ББМ;
  • 1 артсистему;
  • й не тільки.

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