Більше 6 тисяч росіян, 99 танків й не тільки. В ЗСУ назвали втрати Росії за тиждень

Фото: в ЗСУ назвали втрати Росії за тиждень (Віталій Носач, РБК-Україна)

Протягом останнього тижня наші воїни ліквідували 6080 одиниць особового складу російських терористів. Зокрема знищили 99 танків й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал першого заступника міністра оборони України Олександра Павлюка.

Втрати Росії за тиждень склали: 6080 окупантів;

952 одиниці озброєння та військової техніки. Фото: в ЗСУ назвали втрати Росії за тиждень (https://t.me/c/1698771978/5337) Також з 21 по 28 січня наші воїни знищили: 99 танків;

205 бойових броньованих машин;

222 артилерійських системи;

4 РСЗВ;

5 установок ППО;

241 одиниця автотехніки;

44 одиниці спецтехніки. "Окрім цього, нашими захисниками знищено 27 ракет та 105 БпЛА", - додав Павлюк. Втрати Росії у війні Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 27 січня, українські воїни ліквідували ще 740 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 382 110 військових. У тому ж числі на Таврійському напрямку військові знищили 364 окупантів й 26 одиниць ворожої техніки, серед якої: 3 танки;

8 ББМ;

1 артсистему;

й не тільки.