Втрати Росії. ЗСУ знищили ще понад 700 окупантів та десятки одиниць техніки

Фото: Генштаб ЗСУ оновив втрати Росії у війні на 28 січня (Getty Images)

Втрати Росії у війні проти України перевищили вже 382 тисячі солдатів. Лише за останню добу ЗСУ знищили 740 росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати противника станом на 28 січня 2024 року орієнтовно склали: особового складу - близько 382 110 (+740) осіб;

танків - 6280 (+9) од;

бойових броньованих машин - 11671 (+19) од.;

артилерійських систем - 9097 (+12) од.;

РСЗВ - 972 од.;

засоби ППО - 660 од;

літаків - 331 од.;

гелікоптери - 324 од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7041 (+4) од.;

крилаті ракети - 1845 од;

кораблі/катери - 23 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 12103 (+31) од.;

спеціальна техніка - 1436 (+3) од. Ситуація на фронті в Україні Нагадаємо, влітку українські військові провели контрнаступ на сході та півдні Україні. Вдалося деокупувати понад десяток населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях. Натомість зараз російські окупанти посилили штурми на фронті. Зокрема, загарбники намагаються прорвати українську оборону у районі Авдіївки, Мар'їнки, Куп'янська та Лимана. ЗСУ стримують спроби російських окупантів. Детальніше про ситуацію на фронті та чи є нові загрози для ЗСУ на фронті - читайте в огляді РБК-Україна.