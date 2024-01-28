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Втрати Росії. ЗСУ знищили ще понад 700 окупантів та десятки одиниць техніки

Україна, Неділя 28 січня 2024 08:26
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Втрати Росії. ЗСУ знищили ще понад 700 окупантів та десятки одиниць техніки Фото: Генштаб ЗСУ оновив втрати Росії у війні на 28 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Втрати Росії у війні проти України перевищили вже 382 тисячі солдатів. Лише за останню добу ЗСУ знищили 740 росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати противника станом на 28 січня 2024 року орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 382 110 (+740) осіб;
  • танків - 6280 (+9) од;
  • бойових броньованих машин - 11671 (+19) од.;
  • артилерійських систем - 9097 (+12) од.;
  • РСЗВ - 972 од.;
  • засоби ППО - 660 од;
  • літаків - 331 од.;
  • гелікоптери - 324 од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7041 (+4) од.;
  • крилаті ракети - 1845 од;
  • кораблі/катери - 23 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 12103 (+31) од.;
  • спеціальна техніка - 1436 (+3) од.

Ситуація на фронті в Україні

Нагадаємо, влітку українські військові провели контрнаступ на сході та півдні Україні. Вдалося деокупувати понад десяток населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях.

Натомість зараз російські окупанти посилили штурми на фронті. Зокрема, загарбники намагаються прорвати українську оборону у районі Авдіївки, Мар'їнки, Куп'янська та Лимана. ЗСУ стримують спроби російських окупантів.

Детальніше про ситуацію на фронті та чи є нові загрози для ЗСУ на фронті - читайте в огляді РБК-Україна.

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