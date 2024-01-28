Втрати Росії. ЗСУ знищили ще понад 700 окупантів та десятки одиниць техніки
Втрати Росії у війні проти України перевищили вже 382 тисячі солдатів. Лише за останню добу ЗСУ знищили 740 росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати противника станом на 28 січня 2024 року орієнтовно склали:
- особового складу - близько 382 110 (+740) осіб;
- танків - 6280 (+9) од;
- бойових броньованих машин - 11671 (+19) од.;
- артилерійських систем - 9097 (+12) од.;
- РСЗВ - 972 од.;
- засоби ППО - 660 од;
- літаків - 331 од.;
- гелікоптери - 324 од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7041 (+4) од.;
- крилаті ракети - 1845 од;
- кораблі/катери - 23 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 12103 (+31) од.;
- спеціальна техніка - 1436 (+3) од.
Ситуація на фронті в Україні
Нагадаємо, влітку українські військові провели контрнаступ на сході та півдні Україні. Вдалося деокупувати понад десяток населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях.
Натомість зараз російські окупанти посилили штурми на фронті. Зокрема, загарбники намагаються прорвати українську оборону у районі Авдіївки, Мар'їнки, Куп'янська та Лимана. ЗСУ стримують спроби російських окупантів.
Детальніше про ситуацію на фронті та чи є нові загрози для ЗСУ на фронті - читайте в огляді РБК-Україна.
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