Фото: ЗСУ знищили на Таврійському напрямку 26 одиниць техніки й майже 200 дронів (Віталій Носач, РБК-Україна)

Протягом минулої доби, 27 січня, українські військові знищили 26 одиниць ворожої техніки на Таврійському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби ворога: завдав 3 ракетних удари;

провів 46 бойових зіткнень;

здійснив 892 артобстріли. Авдіївський напрямок Сили оборони відбили 11 ворожих атак біля Степового, Авдіївки та ще 17 атак поблизу Тоненького, Первомайського, Невельського Донецької області. Мар'їнський напрямок Військові продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 14 атак. Шахтарський напрямок Відбито 3 атаки окупантів південніше Золотої Ниви та західніше Старомайорського Донецької області. Запорізький напрямок Військові відбили атаку ворога західніше Вербового Запорізької області. Досягнення наших воїнів Втрати ворога склали 364 особи. Зокрема військові знищили 26 одиниць техніки ворога, а саме: 3 танки;

8 ББМ;

1 артсистему;

1 ПТРК;

10 автомобілів;

3 одиниці спеціальної техніки. "Також українські сили оборони знищили 3 склади боєприпасів ворога. Нейтралізовано або знищено 197 БпЛА різних типів", - додає пресслужба. Втрати Росії у війні Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 27 січня, українські воїни ліквідували ще 740 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 382 110 військових.