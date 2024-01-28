Более шести тысяч россиян, 99 танков и не только. В ВСУ назвали потери России за неделю

За последнюю неделю наши воины ликвидировали 6080 единиц личного состава российских террористов. В частности, уничтожили 99 танков и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал первого замминистра обороны Украины Александра Павлюка.

Потери России за неделю составили:

6080 оккупантов;

952 единицы вооружения и военной техники.

Фото: в ВСУ назвали потери России за неделю (https://t.me/c/1698771978/5337)

Также с 21 по 28 января наши воины уничтожили:

99 танков;

205 боевых бронированных машин;

222 артиллерийские системы;

4 РСЗО;

5 установок ПВО;

241 единица автотехники;

44 единицы спецтехники.

"Кроме этого, нашими защитниками уничтожены 27 ракет и 105 БпЛА", - добавил Павлюк.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 27 января, украинские воины ликвидировали еще 740 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 382 110 военных.

В том же числе на Таврическом направлении военные уничтожили 364 оккупантов и 26 единиц вражеской техники, среди которой: