Более шести тысяч россиян, 99 танков и не только. В ВСУ назвали потери России за неделю
За последнюю неделю наши воины ликвидировали 6080 единиц личного состава российских террористов. В частности, уничтожили 99 танков и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал первого замминистра обороны Украины Александра Павлюка.
Потери России за неделю составили:
- 6080 оккупантов;
- 952 единицы вооружения и военной техники.
Фото: в ВСУ назвали потери России за неделю (https://t.me/c/1698771978/5337)
Также с 21 по 28 января наши воины уничтожили:
- 99 танков;
- 205 боевых бронированных машин;
- 222 артиллерийские системы;
- 4 РСЗО;
- 5 установок ПВО;
- 241 единица автотехники;
- 44 единицы спецтехники.
"Кроме этого, нашими защитниками уничтожены 27 ракет и 105 БпЛА", - добавил Павлюк.
Потери России в войне
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 27 января, украинские воины ликвидировали еще 740 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 382 110 военных.
В том же числе на Таврическом направлении военные уничтожили 364 оккупантов и 26 единиц вражеской техники, среди которой:
- 3 танка;
- 8 ББМ;
- 1 артсистему;
- и не только.
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