Білоруський паралімпієць допомагає незаконно вивозити дітей з окупованих територій України

За даними ЦНС, мова йде про генерального директора російського "Благодійного фонду" "Поверь в себя" Талай Олексія. Він також є майстром спорту з плавання та членом національної паралімпійської збірної команди Білорусі.

"Дана особа безпосередньо організовує вивезення дітей із ТОТ сходу України до Білорусі", - сказано у повідомленні.

Депортація українських дітей до РФ

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія масово депортує українських дітей з окупованих територій. Їх вивозять до Криму, РФ чи Білорусі нібито на "оздоровлення" чи на відпочинок у таборах.

Зокрема, на початку червня російські загарбники вивезли до Росії 150 українських дітей із тимчасово окупованої території Луганської області. Окрім того, хочуть викрасти ще 750 дітей.

Також нещодавно стало відомо, що окупанти планують депортувати 300 дітей з Запорізької області до Чуваської Республіки.

Віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук також повідомляла, що в Росії змінюють імена та дати народження депортованих українських дітей.

За словами президента Володимира Зеленського, станом на травень достеменно відомо про 19 393 дитини, які були незаконно вивезені в Росію з тимчасово окупованих територій України.

Раніше Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, яка визнала депортацію українських дітей до Росії геноцидом.

А у березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей.

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