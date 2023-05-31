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У Росії змінюють імена та дати народження депортованим українським дітям, - Верещук

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Середа 31 травня 2023 19:18
У Росії змінюють імена та дати народження депортованим українським дітям, - Верещук Фото: віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук (УНІАН)
Автор: Тетяна Степанова

У Росії змінюють імена та дати народження незаконно депортованим українським дітям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрем’єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук під час конференції "UA: Війна. Недоспівана колискова".

"У Росії, де в усіх регіонах їх (дітей, - ред.) ховають, змінюють ідентичність, імена, прізвища, дати народження, роблять усе, щоб асимілювати, а фактично - чинять акт геноциду стосовно наших дітей, насильно русифікують, дають так звані паспорти, роблять усе, щоб діти забули про свою рідну землю, забули мову, забули культуру і прийняли, як вони кажуть, нову реальність", - сказала Верещук.

Вона наголосила, що Україна потребує масової міжнародної підтримки в питанні повернення дітей.

"Нам потрібен тиск на Росію. Ми повинні знайти механізм негайно. Тому що кожен день, доки діти залишаються там, - це мінус до їхнього майбутнього, це втрата їхньої ідентичності", - зазначила віцепрем'єр.

Депортація українських дітей у Росію

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія масово депортує українців, зокрема дітей, з окупованих територій. Їх вивозять до Криму, Росії чи Білорусі. Здебільшого причиною вивезення дітей окупанти називають лікування або відпочинок у таборах.

До того ж українська влада має підтвердження того, що територією Білорусі за участі влади цієї країни відбувалося примусове переміщення українських дітей.

Парламентська асамблея Ради Європи нещодавно ухвалила резолюцію, якою визнала депортацію українських дітей до Росії геноцидом.

Також у березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львова-Бєлової у зв'язку з незаконною депортацією українських дітей.

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