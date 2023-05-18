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Подоляк про примусову депортацію: улюблена стратегія Росії, яку необхідно перервати

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Четвер 18 травня 2023 17:01
Подоляк про примусову депортацію: улюблена стратегія Росії, яку необхідно перервати Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Примусова депортація є улюбленою стратегією Росії до якої ворог вдається під час спроби викрасти території та пограбувати чуже. Цей цикл необхідно перервати.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

Як відзначив Подоляк, Росія умисно вдається до примусової депортації цілих народів з обов'язковими масовими побиттями, приниженнями людей та тотальним руйнуванням будинків, оскільки це є її улюбленою "зовнішньополітичною" стратегією.

"Щоб вкрасти територію. Щоб пограбувати чуже. Щоб заселити вкрадене кримінальним елементом і назвати "своїм". Депортації, вбивства, захоплення і розграбування - саме так приростала Росія. Кримськотатарський народ, який двічі пережив жах російського побиття та вигнання, чудово це розуміє", - додав радник Офісу президента.

За словами Михайла Подоляка, сьогодні важливо покарати "русский мир", аби нарешті перервати нескінченний цикл "депортацій по-російськи".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські чиновники тим часом планують легалізувати депортацію українців з тимчасово окупованих територій у разі "порушень правил воєнного стану".

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