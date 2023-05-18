Подоляк про примусову депортацію: улюблена стратегія Росії, яку необхідно перервати
Примусова депортація є улюбленою стратегією Росії до якої ворог вдається під час спроби викрасти території та пограбувати чуже. Цей цикл необхідно перервати.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.
Як відзначив Подоляк, Росія умисно вдається до примусової депортації цілих народів з обов'язковими масовими побиттями, приниженнями людей та тотальним руйнуванням будинків, оскільки це є її улюбленою "зовнішньополітичною" стратегією.
"Щоб вкрасти територію. Щоб пограбувати чуже. Щоб заселити вкрадене кримінальним елементом і назвати "своїм". Депортації, вбивства, захоплення і розграбування - саме так приростала Росія. Кримськотатарський народ, який двічі пережив жах російського побиття та вигнання, чудово це розуміє", - додав радник Офісу президента.
За словами Михайла Подоляка, сьогодні важливо покарати "русский мир", аби нарешті перервати нескінченний цикл "депортацій по-російськи".
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські чиновники тим часом планують легалізувати депортацію українців з тимчасово окупованих територій у разі "порушень правил воєнного стану".
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