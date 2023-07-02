Белорусский паралимпиец помогает незаконно вывозить детей с оккупированных территорий Украины

По данным ЦНС, речь идет о генеральном директоре российского "Благотворительного фонда" "Поверь в себя" Талае Алексее. Он также является мастером по плаванию и членом национальной паралимпийской сборной команды Беларуси.

"Данное лицо непосредственно организует вывоз детей из ВОТ востока Украины в Беларусь", - говорится в сообщении.

Депортация украинских детей в РФ

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия массово депортирует украинских детей с оккупированных территорий. Их вывозят в Крым, РФ или Беларусь якобы на "оздоровление" или на отдых в лагерях.

В частности, в начале июня российские захватчики вывезли в Россию 150 украинских детей с временно оккупированной территории Луганской области. Кроме того, хотят похитить еще 750 детей.

Также недавно стало известно, что оккупанты планируют депортировать 300 детей из Запорожской области в Чувашскую Республику.

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук также сообщала, что в России меняют имена и даты рождения депортированных украинских детей.

По словам президента Владимира Зеленского, по состоянию на май доподлинно известно о 19 393 ребенках, незаконно вывезенных в Россию с временно оккупированных территорий Украины.

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, признавшую депортацию украинских детей в Россию геноцидом.

А в марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей.

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