Окупанти хочуть вивезти до Чувашії близько 300 дітей з Запорізької області, - ЦНС

Окупаційна влада в Запорізькій області планує вивезти близько 300 дітей "на відпочинок" до Чуваської Республіки РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Як відомо, росіяни не повертають дітей після їх вивезення, прикриваючись воєнним станом в регіоні, який ще восени минулого року ввів на ТОТ міжнародний злочинець Володимир Путін", - зазначили в ЦНС.

При цьому, російська сторона не дає батькам виїхати з дітьми на підконтрольні Україні території, тож вони будуть вимушені поїхати разом з ними до РФ.

"Нагадаємо, що політика викрадення дітей для подальшої їх асиміляції є ознакою геноциду нації, адже направлена на знищення самоідентифікації нації. Відтак усі, хто допомагає або сприяє вивезенню дітей нестимуть покарання саме за злочини проти людяності", - підкреслили в ЦНС.

Депортація українських дітей

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія активно вивозить українських дітей із окупованих територій. Їх відправляють в Крим, Білорусь чи дальні регіони РФ нібито "на оздоровлення".

Ще у березні Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей.

Нещодавно Путін намагався виправдати депортацію: дітей нібито "рятували із зони конфлікту".

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