У Білорусі зменшується кількість "вагнерівців", - міністр оборони Литви
У Білорусі зменшується кількість найманців ПВК "Вагнера" після смерті їхнього ватажка Євгена Пригожина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса, якого цитує LRT.
"З відкритих джерел я можу сказати лише про те, що є динамічний спад. Вони ("вагнерівці" - ред.) розходяться, переїжджають на інші території, хтось їде у відпустку до Росії або "на відпочинок" - їх перевербують в інші військові компанії", - сказав він.
За словами Анушаускаса, ситуація кардинально відрізняється від тієї, яка була три тижні тому.
Що цьому передувало
Після невдалого бунту Пригожина до РФ частина його бойовиків прибула до Білорусі. У Польщі та Литві вважали, що найманці можуть проводити провокації на кордоні країн НАТО.
На початку серпня Литва і Польща заявили, що в Білорусі близько 4 тис. найманців "Вагнера".
З 18 серпня Литва вирішила тимчасово закрити два прикордонні пункти пропуску на кордоні з Білоруссю.
При цьому 23 серпня Пригожин загинув в авіакатастрофі у Тверській області і ситуація змінилася. Тепер у Литві вважають, що закриття кордону з Білоруссю втрачає актуальність.
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