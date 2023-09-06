ua en ru
Ср, 06 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Білорусі зменшується кількість "вагнерівців", - міністр оборони Литви

Литва, Середа 06 вересня 2023 14:55
UA EN RU
У Білорусі зменшується кількість "вагнерівців", - міністр оборони Литви Фото: міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Білорусі зменшується кількість найманців ПВК "Вагнера" після смерті їхнього ватажка Євгена Пригожина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса, якого цитує LRT.

"З відкритих джерел я можу сказати лише про те, що є динамічний спад. Вони ("вагнерівці" - ред.) розходяться, переїжджають на інші території, хтось їде у відпустку до Росії або "на відпочинок" - їх перевербують в інші військові компанії", - сказав він.

За словами Анушаускаса, ситуація кардинально відрізняється від тієї, яка була три тижні тому.

Що цьому передувало

Після невдалого бунту Пригожина до РФ частина його бойовиків прибула до Білорусі. У Польщі та Литві вважали, що найманці можуть проводити провокації на кордоні країн НАТО.

На початку серпня Литва і Польща заявили, що в Білорусі близько 4 тис. найманців "Вагнера".

З 18 серпня Литва вирішила тимчасово закрити два прикордонні пункти пропуску на кордоні з Білоруссю.

При цьому 23 серпня Пригожин загинув в авіакатастрофі у Тверській області і ситуація змінилася. Тепер у Литві вважають, що закриття кордону з Білоруссю втрачає актуальність.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Литва ПВК Вагнера
NEWS
Умєров став новим міністром оборони України
Умєров став новим міністром оборони України
DAILY
Умєров замість Резнікова. Як шукали нового міністра оборони і чого від нього чекають
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Умєров замість Резнікова. Як шукали нового міністра оборони і чого від нього чекають