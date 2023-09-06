У Білорусі зменшується кількість "вагнерівців", - міністр оборони Литви

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса, якого цитує LRT .

"З відкритих джерел я можу сказати лише про те, що є динамічний спад. Вони ("вагнерівці" - ред.) розходяться, переїжджають на інші території, хтось їде у відпустку до Росії або "на відпочинок" - їх перевербують в інші військові компанії", - сказав він.

За словами Анушаускаса, ситуація кардинально відрізняється від тієї, яка була три тижні тому.

Що цьому передувало

Після невдалого бунту Пригожина до РФ частина його бойовиків прибула до Білорусі. У Польщі та Литві вважали, що найманці можуть проводити провокації на кордоні країн НАТО.

На початку серпня Литва і Польща заявили, що в Білорусі близько 4 тис. найманців "Вагнера".

З 18 серпня Литва вирішила тимчасово закрити два прикордонні пункти пропуску на кордоні з Білоруссю.

При цьому 23 серпня Пригожин загинув в авіакатастрофі у Тверській області і ситуація змінилася. Тепер у Литві вважають, що закриття кордону з Білоруссю втрачає актуальність.

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