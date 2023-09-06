В Беларуси уменьшается количество "вагнеровцев", - министр обороны Литвы

В Беларуси уменьшается количество наемников ЧВК "Вагнера" после смерти их главаря Евгения Пригожина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, которого цитирует LRT .

"Из открытых источников я могу сказать лишь о том, что есть динамический спад. Они ("вагнеровцы" - ред.) расходятся, переезжают на другие территории, кто-то едет в отпуск в Россию или "на отдых" - их перевербуют в другие военные компании", - сказал он.

По словам Анушаускаса, ситуация кардинально отличается от той, которая была три недели назад.

Что этому предшествовало

После неудачного бунта Пригожина в РФ часть его боевиков прибыла в Беларусь. В Польше и Литве считали, что наемники могут проводить провокации на границе стран НАТО.

В начале августа Литва и Польша заявили, что в Беларуси около 4 тыс. наемников "Вагнера".

С 18 августа Литва решила временно закрыть два пограничных пункта пропуска на границе с Беларусью.

При этом 23 августа Пригожин погиб в авиакатастрофе в Тверской области, и ситуация изменилась. Теперь в Литве считают, что закрытие границы с Беларусью теряет актуальность.

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