У Литві заявили, що закриття кордону з Білоруссю втрачає актуальність після смерті Пригожина

У Литві вважають, що закриття кордону з Білоруссю втрачає свою актуальність після смерті лідера ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина. Найманці не роблять спроб дестабілізувати ситуацію на кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Литви Гітанаса Науседи.

"Після смерті Пригожина ми бачимо, що в лавах угруповання "Вагнер" спостерігається якась розгубленість. І сьогодні я не маю жодної конкретної інформації про те, що члени угрупування "Вагнер" знаходяться біля нашого кордону і намагаються дестабілізувати прикордонну ситуацію", - сказав він.

Науседа додав, що польська сторона також навряд чи може щось сказати з приводу ускладнення ситуації на їхньому кордоні.

Він вважає, що рішення про повне закриття кордону з Білоруссю має бути ухвалене лише у разі ускладнення ситуації на кордоні.

"Ми повинні розуміти, що наші дії повинні бути адекватними ситуації. Якщо ситуація ускладнюється, ми діємо одним чином, якщо ситуація залишається такою ж, як зараз, або навіть стабілізується, ми повинні діяти інакше. Ніхто не хоче закривати кордони лише заради спортивного інтересу" , - сказав він.

Закриття кордону з Білоруссю

З 18 серпня Литва вирішила тимчасово закрити два прикордонні пункти пропуску на кордоні з Білоруссю. Пізніше там заявили про намір закрити ще два пункти пропуску.

Крім того, на одному з литовських КПП, який зараз закрито, з'явилися перші оборонні укріплення проти можливого вторгнення з боку Білорусі.

Нагадаємо, що після невдалого бунту Пригожина до РФ частина його бойовиків прибула до Білорусі. У Польщі та Литві вважали, що найманці можуть проводити провокації на кордоні країн НАТО.

При цьому 23 серпня Пригожин загинув в авіакатастрофі у Тверській області.

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