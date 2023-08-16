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Литва вирішила закрити два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю

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Литва, Середа 16 серпня 2023 13:51
Литва вирішила закрити два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю Ілюстративне фото: Литва вирішила закрити два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Уряд Литви ухвалив рішення про тимчасове закриття двох із шести прикордонних пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю з 18 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Зазначається, що рішення спрямоване на "адекватне реагування на зміни геополітичної ситуації та загрози національній безпеці", а також на запобігання контрабанді товарів.

Після припинення пропуску через пункти пропуску "Шумськ" і "Тверечь" співробітники прикордонного контролю будуть передислоковані в інші пункти пропуску.

Раніше генеральний директор Митного департаменту Даріус Жвіронас запевнив, що закриття цих пунктів пропуску не порушить рух товарів через кордон з Білоруссю.

Що цьому передувало

Після невдалого заколоту засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина у РФ частина його бойовиків прибула до Білорусі. Вони розташовуються у наметовому містечку. Зараз там перебуває близько 6,4 тисячі "вагнерівців".

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький і президент Литви Гітанас Науседа вважають, що найманці ПВК "Вагнера", які перебувають у Білорусі, можуть здійснювати провокації на кордоні країн НАТО.

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