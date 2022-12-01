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Росія виводить свої винищувачі МіГ-31К із Білорусі, - моніторингова група

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Четвер 01 грудня 2022 15:05
Росія виводить свої винищувачі МіГ-31К із Білорусі, - моніторингова група Фото: Росія виводить свої винищувачі МіГ-31К із Білорусі (defence-blog.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські винищувачі МіГ-31К, які можуть нести гіперзвукові ракети "Кинжал", відлітають із Білорусі. Там вони базувалися кілька місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

"Два МіГ-31К ВКС РФ з бортовими номерами RF-92462 та RF-92339 відлітають з Білорусі до РФ на аеродром "Саваслійка" (Нижегородська обл, РФ)", - повідомляє моніторингова група.

Наголошується, що в Нижегородській області знаходиться філія 4-го Державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань МО РФ.

Нагадаємо, сьогодні вранці до Білорусі прилетів пасажирський Ту-154М ВКС РФ. Борт доставив до Мінська групи російських генералів. Також до повітряного простору Білорусі об 11:55 увійшов урядовий VIP-борт Спеціального льотного загону РФ.

Крім того, повідомлялося, що з полігону під Барановичами Білорусь втекли озброєні російські солдати. При собі вони мали автомат.

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