Росія виводить свої винищувачі МіГ-31К із Білорусі, - моніторингова група
Російські винищувачі МіГ-31К, які можуть нести гіперзвукові ракети "Кинжал", відлітають із Білорусі. Там вони базувалися кілька місяців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".
"Два МіГ-31К ВКС РФ з бортовими номерами RF-92462 та RF-92339 відлітають з Білорусі до РФ на аеродром "Саваслійка" (Нижегородська обл, РФ)", - повідомляє моніторингова група.
Наголошується, що в Нижегородській області знаходиться філія 4-го Державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань МО РФ.
Нагадаємо, сьогодні вранці до Білорусі прилетів пасажирський Ту-154М ВКС РФ. Борт доставив до Мінська групи російських генералів. Також до повітряного простору Білорусі об 11:55 увійшов урядовий VIP-борт Спеціального льотного загону РФ.
Крім того, повідомлялося, що з полігону під Барановичами Білорусь втекли озброєні російські солдати. При собі вони мали автомат.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.