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До Білорусі вже могли прибути близько 200 "вагнерівців", - "Гаюн"

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Білорусь, Четвер 06 липня 2023 15:24
До Білорусі вже могли прибути близько 200 "вагнерівців", - "Гаюн" Ілюстративне фото: до Білорусі вже могли прибути близько 200 "вагнерівців" (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Близько 200 найманців ПВК "Вагнера" вже можуть перебувати на території Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

У моніторинговій групі зазначають, що попри заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, що найманці ще не перекинуті до Білорусі, вони вже можуть перебувати в країні.

За інформацією, яку отримав "Беларускі Гаюн", близько 200 вояків ПВК "Вагнера" наразі можуть перебувати на території військового полігону "Лосвідо", що у Вітебському районі Вітебської області.

До Білорусі вже могли прибути близько 200 &quot;вагнерівців&quot;, - &quot;Гаюн&quot;

Зазначається, що полігон знаходиться приблизно за 52 км від кордону з РФ і 150 км - від кордону з Латвією. За попередніми даними, там бійці ПВК "Вагнера" навчають стрільби деякі підрозділи ЗС РБ.

При цьому в "Гаюні" повідомляють, що масштабного переміщення до Білорусі найманців поки що не зафіксовано, як і не зафіксовано прибуття в країну тактичної ядерної зброї, попри твердження Лукашенка.

Що цьому передувало?

24 червня лідер ПВК "Вагнера" Євген Пригожин звинуватив війська Міноборони РФ у тому, що вони вдарили по тилових таборах його найманців. Після цього він зі своїми вояками подався штурмувати Москву. За день вони взяли під контроль Ростов, а до Москви не дійшли 200 км.

Проте заколот швидко закінчився після переговорів Пригожина із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Після цього Пригожина та частину його найманців вирішили відправити до Білорусі.

У країні зайнялися будівництвом табору, в якому можуть розмістити "вагнерівців". Судячи зі супутникового знімку, у таборі приблизно 298 наметів, у яких у середньому можна розмістити по 30 осіб. Табір може бути розбитий на приблизно 8 тисяч людей.

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Білорусь ПВК Вагнера
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