В Беларусь уже могли прибыть около 200 "вагнеровцев", - "Гаюн"

Около 200 наемников ЧВК "Вагнера" уже могут находиться на территории Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн" .

В мониторинговой группе отмечают, что несмотря на заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, что наемники еще не переброшены в Беларусь, они уже могут находиться в стране.

По информации, которую получил "Беларускі Гаюн", около 200 вояков ЧВК "Вагнера" в данный момент могут находиться на территории военного полигона "Лосвидо", который находится в Витебском районе Витебской области.

Отмечается, что полигон находится примерно в 52 км от границы с РФ и 150 км - от границы с Латвией. По предварительным данным, там бойцы ЧВК "Вагнера" обучают стрельбе некоторые подразделения ВС РБ.

При этом в "Гаюне", сообщают, что масштабного перемещения в Беларусь наемников пока не зафиксировано, как и не зафиксировано прибытия в страну тактического ядерного оружия, вопреки утверждениям Лукашенко.

Что этому предшествовало?

24 июня лидер ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил войска Минобороны РФ в том, что они ударили по тыловым лагерям его наемников. После этого он со своими вояками отправился штурмовать Москву. За день они взяли под контроль Ростов, а до Москвы не дошли 200 км.

Однако мятеж быстро закончился после переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. После этого Пригожина и часть его наемников решили отправить в Беларусь.

В стране занялись строительством лагеря, в котором могут разместить "вагнеровцев". Судя по спутниковому снимку, в лагере примерно 298 палаток, в которых в среднем можно разместить по 30 человек. Лагерь может быть разбит для примерно 8 тысяч человек.

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