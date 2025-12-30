У Білорусі вперше показали "Орєшнік", який нібито заступив на бойове чергування

"Орєшнік" в Білорусі

Нагадаємо, минулого тижня Олександр Лукашенко заявив, що ракетний комплекс "Орєшнік" нібито вже заступив на бойове чергування в Білорусі. Він стверджував, що в країні вже розміщене тактичне ядерне озброєння, а тепер до нього додався і новий ракетний комплекс.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що Києву відоме місце дислокації російської ракети "Орєшнік" на території Білорусі, і ця інформація вже передається міжнародним партнерам.

За оцінками експертів, "Орєшнік" може бути модифікацією ракети РС-26 "Рубеж". За непідтвердженими даними, її дальність може становити близько 5500 км, водночас публічної інформації про характеристики цієї ракети наразі обмаль.

Детальніше про російську ракету – в матеріалі РБК-Україна.