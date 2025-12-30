В Беларуси впервые показали "Орешник", который якобы заступил на боевое дежурство

По заявлению белорусского оборонного ведомства, на территории страны заранее создали все необходимые условия для размещения российских военнослужащих, несения боевого дежурства и их проживания. Там прошла "торжественная церемония". Сейчас белорусский личный состав "осваивает новые районы боевого патрулирования".

Речь идет о специалистах пусковых расчетов, связи, охраны, энергообеспечения, а также механиках-водителях агрегатов комплекса. Обучение проходило на специальных учебно-тренировочных средствах.

Российское и белорусское оборонные ведомства также обнародовали видео церемонии заступления на боевое дежурство подвижного грунтового ракетного комплекса "Орешник".