RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В Беларуси впервые показали "Орешник", который якобы заступил на боевое дежурство

Иллюстративное фото: в Беларуси заступил на боевое дежурство "Орешник" (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российский ракетный комплекс "Орешник", который якобы заступил на боевое дежурство на территории Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерства обороны России и Беларуси.

По заявлению белорусского оборонного ведомства, на территории страны заранее создали все необходимые условия для размещения российских военнослужащих, несения боевого дежурства и их проживания. Там прошла "торжественная церемония". Сейчас белорусский личный состав "осваивает новые районы боевого патрулирования".

Речь идет о специалистах пусковых расчетов, связи, охраны, энергообеспечения, а также механиках-водителях агрегатов комплекса. Обучение проходило на специальных учебно-тренировочных средствах.

Российское и белорусское оборонные ведомства также обнародовали видео церемонии заступления на боевое дежурство подвижного грунтового ракетного комплекса "Орешник".

 

"Орешник" в Беларуси

Напомним, на прошлой неделе Александр Лукашенко заявил, что ракетный комплекс "Орешник" якобы уже заступил на боевое дежурство в Беларуси. Он утверждал, что в стране уже размещено тактическое ядерное вооружение, а теперь к нему добавился и новый ракетный комплекс.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киеву известно место дислокации российской ракеты "Орешник" на территории Беларуси, и эта информация уже передается международным партнерам.

По оценкам экспертов, "Орешник" может быть модификацией ракеты РС-26 "Рубеж". По неподтвержденным данным, ее дальность может составлять около 5500 км, при этом публичной информации о характеристиках этой ракеты пока мало.

Подробнее о российской ракете - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ракета ОрешникБеларусьВойна в УкраинеРоссийская Федерация