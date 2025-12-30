В Беларуси впервые показали "Орешник", который якобы заступил на боевое дежурство

Российский ракетный комплекс "Орешник", который якобы заступил на боевое дежурство на территории Беларуси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерства обороны России и Беларуси.
По заявлению белорусского оборонного ведомства, на территории страны заранее создали все необходимые условия для размещения российских военнослужащих, несения боевого дежурства и их проживания. Там прошла "торжественная церемония". Сейчас белорусский личный состав "осваивает новые районы боевого патрулирования".
Речь идет о специалистах пусковых расчетов, связи, охраны, энергообеспечения, а также механиках-водителях агрегатов комплекса. Обучение проходило на специальных учебно-тренировочных средствах.
Российское и белорусское оборонные ведомства также обнародовали видео церемонии заступления на боевое дежурство подвижного грунтового ракетного комплекса "Орешник".
Напомним, на прошлой неделе Александр Лукашенко заявил, что ракетный комплекс "Орешник" якобы уже заступил на боевое дежурство в Беларуси. Он утверждал, что в стране уже размещено тактическое ядерное вооружение, а теперь к нему добавился и новый ракетный комплекс.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киеву известно место дислокации российской ракеты "Орешник" на территории Беларуси, и эта информация уже передается международным партнерам.
По оценкам экспертов, "Орешник" может быть модификацией ракеты РС-26 "Рубеж". По неподтвержденным данным, ее дальность может составлять около 5500 км, при этом публичной информации о характеристиках этой ракеты пока мало.
Подробнее о российской ракете - в материале РБК-Украина.