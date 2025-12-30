У Білорусі вперше показали "Орєшнік", який нібито заступив на бойове чергування

Російський ракетний комплекс "Орєшнік", який нібито заступив на бойове чергування на території Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністерства оборони Росії та Білорусі .

Російське та білоруське оборонні відомства також оприлюднили відео церемонії заступлення на бойове чергування рухомого ґрунтового ракетного комплексу "Орєшнік".

Йдеться про фахівців пускових розрахунків, зв’язку, охорони, енергозабезпечення, а також механіків-водіїв агрегатів комплексу. Навчання відбувалося на спеціальних навчально-тренувальних засобах.

За заявою білоруського оборонного відомства, на території країни заздалегідь створили всі необхідні умови для розміщення російських військовослужбовців, несення бойового чергування та їхнього проживання. Там пройшла "урочиста церемонія". Наразі білоруський особовий склад "освоює нові райони бойового патрулювання".

"Орєшнік" в Білорусі

Нагадаємо, минулого тижня Олександр Лукашенко заявив, що ракетний комплекс "Орєшнік" нібито вже заступив на бойове чергування в Білорусі. Він стверджував, що в країні вже розміщене тактичне ядерне озброєння, а тепер до нього додався і новий ракетний комплекс.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що Києву відоме місце дислокації російської ракети "Орєшнік" на території Білорусі, і ця інформація вже передається міжнародним партнерам.

За оцінками експертів, "Орєшнік" може бути модифікацією ракети РС-26 "Рубеж". За непідтвердженими даними, її дальність може становити близько 5500 км, водночас публічної інформації про характеристики цієї ракети наразі обмаль.

Детальніше про російську ракету – в матеріалі РБК-Україна.