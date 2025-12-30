В Беларуси впервые показали "Орешник", который якобы заступил на боевое дежурство
Российский ракетный комплекс "Орешник", который якобы заступил на боевое дежурство на территории Беларуси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерства обороны России и Беларуси.
По заявлению белорусского оборонного ведомства, на территории страны заранее создали все необходимые условия для размещения российских военнослужащих, несения боевого дежурства и их проживания. Там прошла "торжественная церемония". Сейчас белорусский личный состав "осваивает новые районы боевого патрулирования".
Речь идет о специалистах пусковых расчетов, связи, охраны, энергообеспечения, а также механиках-водителях агрегатов комплекса. Обучение проходило на специальных учебно-тренировочных средствах.
Российское и белорусское оборонные ведомства также обнародовали видео церемонии заступления на боевое дежурство подвижного грунтового ракетного комплекса "Орешник".
"Орешник" в Беларуси
Напомним, на прошлой неделе Александр Лукашенко заявил, что ракетный комплекс "Орешник" якобы уже заступил на боевое дежурство в Беларуси. Он утверждал, что в стране уже размещено тактическое ядерное вооружение, а теперь к нему добавился и новый ракетный комплекс.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киеву известно место дислокации российской ракеты "Орешник" на территории Беларуси, и эта информация уже передается международным партнерам.
По оценкам экспертов, "Орешник" может быть модификацией ракеты РС-26 "Рубеж". По неподтвержденным данным, ее дальность может составлять около 5500 км, при этом публичной информации о характеристиках этой ракеты пока мало.
Подробнее о российской ракете - в материале РБК-Украина.