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У Білорусі спробували звинуватити Україну в "навмисній провокації" через падіння ракети

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Мінськ, П'ятниця 30 грудня 2022 09:30
У Білорусі спробували звинуватити Україну в "навмисній провокації" через падіння ракети Фото: в Білорусі спробували звинуватити Україну в "навмисній провокації" через падіння ракети (t.me/nexta_live)
Автор: Марія Кучерявець

У Міноборони Білорусі заявили, що ракета, яка впала вчора в Брестській області, нібито може бути "навмисною провокацією України". Це, по версії білоруського режиму, розглядається як одна з версій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника білоруських зенітних ракетних військ Кирила Казанцева, заяву якого опублікувало Міноборони РБ.

За його словами, всього Мінськ розглядає дві версії подій.

"Як зазначалося раніше, в Іванівському районі засобами протиповітряної оборони було вражено мету, яка прилетіла з українського боку. За цим інцидентом залишаються питання, і ми розглядаємо дві версії: ненавмисний пуск зенітної керованої ракети через низьку навченість розрахунку або несправність ракети, або це навмисна провокація Збройних сил України", - заявив Казанцев.

Падіння ракети в Білорусі: що про це відомо

Нагадаємо, вчора, 29 грудня під час масованої ракетної атаки росіян по мирних містах України, в Білорусі заявили, що на їхній території впала ракета, яка нібито була випущена з України.

Спочатку там розглядали дві версії: заліт ракети до Білорусі, аналогічний до нещодавнього інциденту в Польщі, або ж ракету було збито внаслідок роботи систем ППО Білорусі.

Своєю чергою Повітряні сили України заперечують свою причетність до падіння уламків ракети на території Білорусі.

Там заперечили заяви Мінська про те, що на території Білорусі нібито впала саме українська ракета та нагадали, що Росія неодноразово пускала свої ракети вздовж білоруського кордону.

Додамо, що Міністерство оборони України вже також відреагувало на інцидент, там заявили, що готові до створення міжнародної комісії для розслідування.

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Білорусь ракети
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