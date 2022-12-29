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Падіння ракети у Білорусі: Україна готова до розслідування, але не виключає провокації

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Київ, Четвер 29 грудня 2022 19:47
Падіння ракети у Білорусі: Україна готова до розслідування, але не виключає провокації Ілюстративне фото: Україна готова до розслідування падіння ракети в Білорусі, але не відкидає провокації (twitter.com)
Автор: Іван Носальський

Україна готова провести об'єктивне розслідування падіння ракети в Білорусі за участю міжнародних експертів, але не виключає, що Росія могла організувати провокацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.

У відомстві нагадали, що Білорусь висловила протест через порушення повітряного простору країни ракетою С-300, яка, як стверджують у Мінську, була випущена з території України під час масованого удару росіян.

У Міноборони наголошують, що Росія могла організувати провокацію - навмисно прокласти такий маршрут для своїх крилатих ракет, щоб спровокувати їхнє перехоплення в повітряному просторі над територією Білорусі.

"Українська сторона, залишаючи за собою безумовне право на оборону та захист власного неба, готова до проведення в Україні об'єктивного розслідування інциденту, що стався 29 грудня в небі над територією Білорусі внаслідок відбиття масованого ракетного удару РФ", - наголошують у відомстві.

Також там зазначили, що українська сторона готова запропонувати взяти участь у процесі розслідування авторитетним експертам з держав, які не пов'язані з підтримкою Росії у будь-якій формі.

Нагадаємо, сьогодні, 29 грудня, у Білорусі заявили, що на їх території впала ракета, яка нібито була випущена з України.

Пізніше в Білорусі додали, що вони мають кілька "версій" падіння ракети.

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