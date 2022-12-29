"Нічого коментувати". Повітряні сили відповіли на заяву Білорусі про падіння ракети

Повітряні сили України заперечують свою причетність до падіння уламків ракети на території Білорусі.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

Він також заперечив заяви Мінська про те, що на території Білорусі впала саме українська ракета. Водночас Ігнат нагадав, що Росія неодноразово пускала свої ракети вздовж білоруського кордону.

"Тут немає чого коментувати", - сказав РБК-Україна речник Повітряних сил.

Нагадаємо, сьогодні Росія здійснила чергову масовану ракетну атаку на Україну. Після цього Білорусь заявила, що на її території впали уламки нібито української ракети.

Пізніше в Білорусі визначилися з основною "версією" інциденту, заявивши, що білоруська ППО збила українську зенітну ракету С-300.

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