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В Беларуси попытались обвинить Украину в "умышленной провокации" из-за падения ракеты

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Минск, Пятница 30 декабря 2022 09:30
В Беларуси попытались обвинить Украину в "умышленной провокации" из-за падения ракеты Фото: в Беларуси попытались обвинить Украину в "умышленной провокации" из-за падения ракеты (t.me/nexta_live)
Автор: Мария Кучерявец

В Минобороны Беларуси заявили, что упавшая вчера в Брестской области ракета якобы может быть "умышленной провокацией Украины". Это, по версии белорусского режима, рассматривается как одна из версий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника белорусских зенитных ракетных войск Кирилла Казанцева, заявление которого опубликовало Минобороны РБ.

По его словам, всего Минск рассматривает две версии событий.

"Как отмечалось ранее, в Ивановском районе средствами противовоздушной обороны была поражена прилетевшая с украинской стороны цель. За этим инцидентом остаются вопросы, и мы рассматриваем две версии: непреднамеренный пуск зенитной управляемой ракеты из-за низкой обученности расчета или неисправности ракеты, или это намеренная провокация Вооруженных сил Украины", - заявил Казанцев.

Падение ракеты в Беларуси: что об этом известно

Напомним, вчера, 29 декабря во время массированной ракетной атаки россиян по мирным городам Украины, в Беларуси заявили, что на их территории упала ракета, якобы выпущенная из Украины.

Сначала там рассматривали две версии: залет ракеты в Беларусь, аналогичный недавнему инциденту в Польше, или же ракета была сбита в результате работы систем ПВО Беларуси.

В свою очередь Воздушные силы Украины отрицают свою причастность к падению обломков ракеты на территории Беларуси.

Там отрицают заявления Минска о том, что на территории Беларуси якобы упала именно украинская ракета и напомнили, что Россия неоднократно пускала свои ракеты вдоль белорусской границы.

Добавим, что Министерство обороны Украины уже также отреагировало на инцидент, там заявили, что готовы к созданию международной комиссии для расследования.

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