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Арестович про падіння ракети в Білорусі: Росія могла спеціально здійснити такий запуск

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П'ятниця 30 грудня 2022 00:11
Арестович про падіння ракети в Білорусі: Росія могла спеціально здійснити такий запуск Фото: Радний Офісу президента Олексій Арестович (facebook.com/alexey.arestovich)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти могли спеціально запускати свої ракети так, щоб після їх збиття уламки впали на території Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін Live".

Посадовець зазначив, що Мінітерство оборони України вже відреагувало на інцидент і готове до створення міжнародної комісії для рослідування.

"Ми не стріляємо по білоруській території. Ракета зенітна, зрозуміло, чому вона потрапила і як. Зокрема наші спеціалісти не виключають, що російські війська запустили свої ракети так, що з необхідністю повинна була впасти ракета на білоруську територію, відбиваючи цей удар", - сказав Арестович.

Нагадаємо, 29 грудня у Білорусі заявили, що на їхній території впала ракета, яка нібито була випущена з України.

На цьому режим Лукашенка не зупинився і вигадав кілька "версій" падіння ракети.

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