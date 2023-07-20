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У Білорусі пройдуть спільні навчання з "вагнерівцями" біля кордону з Польщею

Ілюстративне фото: у Білорусі пройдуть спільні навчання з "вагнерівцями" біля кордону з Польщею (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Спільні навчання білоруських спецназівців та найманців ПВК "Вагнера" пройдуть на полігоні неподалік від кордону з Польщею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони Білорусі.

Повідомляється, що протягом тижня підрозділи сил спеціальних операцій Білорусі спільно із представниками ПВК будуть відпрацьовувати навчально-бойові завдання на полігоні "Брестський".

Зазначимо, що цей полігон розташований майже за 40 км від кордону України та близько 30 км від кордону з Польщею.

Додамо, що раніше Польща вирішила зміцнити кордон із Білоруссю через переміщення до країни "вагнерівців".

"Вагнерівці" в Білорусі

Після невдалого бунту лідера ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина частина його найманців мала переміститися до Білорусі. Туди ж мав прибути й сам Пригожин. У країні вже обладнали наметовий табір для вояків.

18 липня "Білоруський Гаюн" повідомляв про 2 тисячі найманців на території Білорусі, а сьогодні стало відомо про прибуття дев'ятої колони.

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ПольщаБілорусьПВК Вагнера