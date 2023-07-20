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В Беларуси пройдут совместные учения с "вагнеровцами" у границы с Польшей

Иллюстративное фото: в Беларуси пройдут совместные учения с "вагнеровцами" у границы с Польшей (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Совместные учения беларусских спецназовцев и наемников ЧВК "Вагнера" пройдут на полигоне неподалеку от границы с Польшей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Беларуси.

Сообщается, что на протяжении недели подразделения сил специальных операций Беларуси совместно с представителями ЧВК отработают учебно-боевые задачи на полигоне "Брестский".

Отметим, что данный полигон расположен почти в 40 км от границы Украины и около 30 км от границы с Польшей.

Добавим, что ранее Польша решила укрепить границу с Беларусью из-за перемещения в страну "вагнеровцев".

"Вагнеровцы" в Беларуси

После неудачного бунта лидера ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина часть его наемников должна была переместиться в Беларусь. Туда же должен был прибыть и сам Пригожин. В стране уже оборудовали палаточный лагерь для вояков.

18 июля "Белорусский Гаюн" сообщал о 2 тысячах наемников на территории Беларуси, а сегодня стало известно о прибытии девятой колонны.

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ПольшаБеларусьЧВК Вагнера