У Білорусі будують військові бази, де можуть розмістити російські ракети "Орєшнік", - ЗМІ

Супутникові знімки показали будівництво нових військових баз, які можуть мати стратегічне значення для Росії у війні проти України. Один із таких об’єктів розташований поблизу Мінська, де можуть розмістити російські балістичні ракети "Орєшнік".

Журналісти "Схем" спільно з білоруськими та естонськими колегами проаналізували супутникові знімки та створили мапу військових об’єктів Білорусі, яка включає як нові бази, так і модернізовані старі полігони, що планують використовувати під час спільних навчань Росії та Білорусі "Захід-2025".

Перший об’єкт будується поблизу села Павлівка на південь від Мінська. Роботи розпочалися ще у червні 2024 року, і до вересня 2025-го площа будмайданчика перевищила 2 кв. км.

Тут з’явилися 13 складів боєприпасів розміром 30×20 м за оборонними стінами, три ангари завдовжки 100 м, численні земляні насипи та фундаменти майбутніх будівель, з’єднані мережею доріг.

Експерти припускають, що на цій базі можуть розмістити російські балістичні ракети "Орєшнік".

Раніше на цьому місці розташовувався радянський Слуцький 306-й ракетний полк стратегічного призначення, який був розформований після приєднання Білорусі до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Другий новий об’єкт знаходиться на околиці Гомеля, менш ніж за 40 км від кордону з Україною. За супутниковими знімками видно активні земляні роботи, будівельну техніку, прокладку нових доріг та розчищення території.

Планується навчально-тактичне поле, плац, казарми та їдальня на 680 посадкових місць.

За оцінками журналістів, розміри та інфраструктура цього містечка відповідає розмірам існуючих військових баз у Білорусі, тобто там потенційно зможе розміститись військова бригада середньою чисельністю близько 3 тисяч осіб.

"Наразі немає офіційної інформації про те, який саме підрозділ там буде базуватись, але враховуючи той факт, що для "посилення південної ділянки" білоруська влада створила нове формування - 37-му окрему десантно-штурмову бригаду Сил спеціальних операцій Білорусі - то це може бути саме для неї", - пише Радіо.Свобода.