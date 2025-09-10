ua en ru
Ср, 10 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Беларуси строят военные базы, где могут разместить российские ракеты "Орешник", - СМИ

Среда 10 сентября 2025 15:34
UA EN RU
В Беларуси строят военные базы, где могут разместить российские ракеты "Орешник", - СМИ Фото иллюстративное: в Беларуси строят военные базы (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Спутниковые снимки показали строительство новых военных баз, которые могут иметь стратегическое значение для России в войне против Украины. Один из таких объектов расположен вблизи Минска, где могут разместить российские баллистические ракеты "Орешник".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект "Схемы" (Радио Свобода).

Журналисты "Схем" совместно с белорусскими и эстонскими коллегами проанализировали спутниковые снимки и создали карту военных объектов Беларуси, которая включает как новые базы, так и модернизированные старые полигоны, которые планируют использовать во время совместных учений России и Беларуси "Запад-2025".

Первый объект строится вблизи села Павловка к югу от Минска. Работы начались еще в июне 2024 года, и к сентябрю 2025-го площадь стройплощадки превысила 2 кв. км.

Здесь появились 13 складов боеприпасов размером 30×20 м за оборонительными стенами, три ангара длиной 100 м, многочисленные земляные насыпи и фундаменты будущих зданий, соединенные сетью дорог.

Эксперты предполагают, что на этой базе могут разместить российские баллистические ракеты "Орешник".

В Беларуси строят военные базы, где могут разместить российские ракеты &quot;Орешник&quot;, - СМИ

Ранее на этом месте располагался советский Слуцкий 306-й ракетный полк стратегического назначения, который был расформирован после присоединения Беларуси к Договору о нераспространении ядерного оружия.

Второй новый объект находится на окраине Гомеля, менее чем в 40 км от границы с Украиной. По спутниковым снимкам видно активные земляные работы, строительную технику, прокладку новых дорог и расчистку территории.

Планируется учебно-тактическое поле, плац, казармы и столовая на 680 посадочных мест.

По оценкам журналистов, размеры и инфраструктура этого городка соответствует размерам существующих военных баз в Беларуси, то есть там потенциально сможет разместиться военная бригада средней численностью около 3 тысяч человек.

"Пока нет официальной информации о том, какое именно подразделение там будет базироваться, но учитывая тот факт, что для "усиления южного участка" белорусские власти создали новое формирование - 37-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду Сил специальных операций Беларуси - то это может быть именно для нее", - пишет Радио.Свобода.

В Беларуси строят военные базы, где могут разместить российские ракеты &quot;Орешник&quot;, - СМИ

Что известно о ракете "Орешник"

Баллистическая ракета средней дальности "Орешник" относится к классу "земля-земля" и, по имеющимся данным, может нести как ядерную, так и обычную боеголовку. Предположительно она является модернизированной версией ракеты РС-26 "Рубеж".

Россия впервые применила ракету типа "Орешник" 21 ноября 2024 года во время удара по Днепру. После атаки глава Кремля фактически подтвердил боевое использование нового вооружения.

Российско-белорусские учения "Запад-2025"

Российско-белорусские учения "Запад-2025" пройдут в сентябре. Активная фаза маневров запланирована на 12-16 сентября, к ним привлекут более 13 тысяч военнослужащих.

По официальной версии Москвы и Минска, учения имеют целью проверку готовности к "обеспечению безопасности" и "отражению возможной агрессии".

В Госпогранслужбе Украины не исключают провокаций во время российских учений с участием Беларуси.

Вчера же стало известно, что с 10 сентября Польша полностью закроет государственную границу с Беларусью из-за военных учений РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Ракеты
Новости
Пострадавший и пожар: появилось видео разрушений в Винницкой области после атаки
Пострадавший и пожар: появилось видео разрушений в Винницкой области после атаки
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России