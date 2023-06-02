Білорусь знову продовжила військові навчання з РФ

Білорусь вкотре продовжила спільні зі Збройними силами Росії військові навчання. Вони триватимуть як мінімум до 11 червня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".
Повідомляється, що 3-4 червня будуть вихідними для деяких полігонів, а інші продовжують працювати без перерви. Зокрема, "Доманово", "Лепельський, "Осиповичський" та "Обуз-Ліснівський".
Навчання на білоруських полігонах продовжують з 5 червня до:
Зазначимо, що навчання продовжують з 29 квітня 2022 року. Усього вони тривають вже 58 тижнів.
Роль Білорусі у війні РФ проти України
Протягом усього періоду повномасштабної війни Росія використовувала територію Білорусі для завдання ударів по Україні. До того ж у Білорусі тривають навчання та ротація російських військових, а також зберігається їхня техніка та озброєння.
При цьому нещодавно РФ поновила перекидання ешелонів військових з Білорусі на передову. До того ж Росія перекинула під Мінськ 10 винищувачів.
Окрім того, Москва та Мінськ підписали документ про розміщення ядерної зброї в Білорусі. Країні передано ракетний комплекс "Іскандер-М", здатний використовувати ракети з ядерною зброєю.
А також 30 травня білоруські військові розпочали навчання, на яких вони тренуватимуться завдання ракетних ударів.
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