Беларусь снова продлила военные учения с РФ

Сообщается, что 3-4 июня будут выходными для некоторых полигонов, а другие продолжают работать без перерыва. В частности, "Доманово", "Лепельский, "Осиповичский" и "Обуз-Лесновский".

Обучение на белорусских полигонах продолжают с 5 июня до:

227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 10.06;

Полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 09.06;

Полигон "Брестский" 38 едшбр. (Брестский район) до 10:06;

Полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 11:06;

212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 09.06;

230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесневский" (Барановичский район) до 11.06;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманова" (Ивацевичский район) до 11.06;

Полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 11:06.

Отметим, что обучение продолжается с 29 апреля 2022 года. Всего они продолжаются уже 58 недель.

Фото: Беларусь продлила военные учения с РФ до 11 июня (t.me/Hajun_BY)

Роль Беларуси в войне РФ против Украины

В течение всего периода полномасштабной войны Россия использовала территорию Беларуси для нанесения ударов по Украине. К тому же, в Беларуси продолжаются обучение и ротация российских военных, а также сохраняется их техника и вооружение.

При этом недавно РФ возобновила опрокидывание эшелонов военных из Беларуси на передовую. К тому же Россия перебросила под Минск 10 истребителей.

Кроме того, Москва и Минск подписали документ о размещении ядерного оружия в Беларуси. Стране передан ракетный комплекс "Искандер-М", способный использовать ракеты с ядерным оружием.

А также 30 мая белорусские военные начали обучение, на котором они будут тренироваться нанесению ракетных ударов.