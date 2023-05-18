Росія перекинула під Мінськ 10 винищувачів, - Гаюн
Росія перекинула на авіаційну базу під Мінськ свої винищувачі. Попередньо мова йде про 10 літаків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".
За інформацією групи, сьогодні, 18 травня, з білоруського аеродрому "Барановичі" на аеродром "Мачулищі" під Мінськом перекинули 10 російських військових літаків. За попередніми даними, перебазувалися 8 винищувачів Су-34 та 2 винищувачі Су-30СМ.
"На даний момент всі 10 винищувачів знаходяться на аеродромі Мачулищі", - йдеться у повідомленні.
Фото: у Білорусі перебазувалися російські винищувачі (t.me/Hajun_BY)
Нагадаємо, після падіння російських гелікоптерів та літаків у Брянській області у Білорусі перевели війська у підвищену боєздатність.
Також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нібито перевів ППО у підвищену готовність.
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