Росія поновила перекидання ешелонів військових з Білорусі на фронт, - "Гаюн"

Росія перекинула три ешелони з військовою технікою із Білорусі у напрямку зони бойових дій в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

Останніми днями було зафіксовано перекидання до Білорусі двох ешелонів ЗС РФ. Вони прямували із зони ведення бойових дій на території України.

Так, 11 травня зі станції Волноваха у Донецькій області до станції Заслонове, що у Білорусі, було відправлено ешелон ЗС РФ, у складі якого було 45 вагонів:

Пасажирські - 4 одиниці, це близько 200 осіб;

Вантажні - 2 одиниці (зі спорядженням);

Платформи - 39 одиниць (колісна та гусенична техніка).

Ешелон прибув у Заслонове 18 травня в районі 03:00 ночі

А ось 17 травня зі станції Заслонове на станцію Гуково, у Росії, було відправлено ешелон ЗС РФ із 40 вагонами:

Пасажирські - 3 одиниці, це близько 150 осіб;

Вантажні - 2 одиниці зі спорядженням;

Платформи - 35 одиниць - колісна і гусенична техніка.

Ешелон має прибути в Гуково 22 травня, звідти його буде переправлено на окуповані території України - Дебальцеве - Вуглегірськ.

Крім цього 14 травня за станції Полонка, Білорусь, виїхав ешелон з 45 вагонів:

Пасажирські - 3 одиниці, це близько 150 осіб;

Вантажні - 2 одиниці зі спорядженням;

Платформи - 40 одиниць - танки і БМП.

Також в Білорусь протягом тижня ще два російські ешелони прибули на станцію Полонка 15 і 16 травня. Сумарно в ешелонах перебувало 86 вагонів:

Пасажирські - 8 одиниць, це близько 400 осіб;

Вантажні - 3 одиниці зі спорядженням;

Платформи - 75 одиниць з БТР, бензовози, спец. техніка.

Таким чином, зміна чисельності угруповання ЗС РФ у РБ за останні дні:

Вибуло з РБ:

Техніка - щонайменше 75 одиниць, включно з танками і БМП

Особовий склад - мін. 300 осіб

Спорядження/боєприпаси - мін. 4 вагони.

Прибуло в РБ: