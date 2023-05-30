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У Білорусі розпочали навчання з нанесення ракетних ударів

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Вівторок 30 травня 2023 15:29
У Білорусі розпочали навчання з нанесення ракетних ударів Ілюстративне фото: у Білорусі розпочали навчання з нанесення ракетних ударів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Білоруські військові сьогодні, 30 травня, розпочали навчання, на яких вони тренуватимуть завдання ракетних ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Білорусі в Telegram.

"У рамках контрольного заняття з управління ракетними ударами підрозділи ракетних військ Збройних сил розпочали виконання навчально-бойових завдань", - сказано у повідомленні відомства.

При цьому в Міноборони зазначили, що у тренуваннях бере участь підрозділ військ, оснащений ракетним комплексом "Іскандер-М".

У міністерстві уточнюють, що під час навчань будуть відпрацьовані питання підготовки та ведення бойових дій ракетних військ, а також виконання завдань із підготовки та завдання ракетних ударів.

"Іскандер-М" для Білорусі

Зазначимо, ще на початку квітня 2023 року стало відомо про те, що Росія передала Білорусі оперативно-тактичний комплекс "Іскандер-М". Він може бити по цілях на відстані до 500 км.

Комплекс "Іскандер-М" також може запускати і ядерні боєприпаси, які Росія нещодавно почала переміщати на територію Білорусі.

Таким озброєнням країна-агресор активно користується для завдання ударів по території України з початку повномасштабної війни.

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