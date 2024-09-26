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У Білорусь вночі залетіли чотири "Шахеди", один із них прибув із Росії

Четвер 26 вересня 2024 11:38
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У Білорусь вночі залетіли чотири "Шахеди", один із них прибув із Росії Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У ніч на 26 вересня в повітряний простір Білорусі проникли щонайменше чотири іранські дрони-камікадзе типу "Шахед". Перший безпілотник перетнув кордон із Білоруссю приблизно о 00:13 у районі населеного пункту Любеч, однак через 30 хвилин повернувся на територію України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

Наступні "Шахеди" були зафіксовані в Білорусі о 02:29, 03:05 і 03:52.

Особливу увагу привернув той факт, що один із дронів залетів у повітряний простір Білорусі не з України, а з Росії, рухаючись у напрямку Гомеля. Його подальша доля залишається невідомою.

Під час нічних інцидентів у небі над південно-східною частиною Білорусі патрулювали два винищувачі: перший злетів з аеродрому "Барановичі" близько 00:30, другий - о 02:50.

Нічна атака на Україну

Цієї ночі російські окупанти знову атакували Київ, де спрацювала ППО, і було чути вибухи. Уламки збитих дронів впали у столиці, внаслідок чого у Печерському районі пошкоджено житловий будинок та газову трубу.

Івано-Франківськ також зазнав атак, що призвело до пошкодження об'єкта критичної інфраструктури, через що в частині міста відключилася електрика.

У Миколаївській області було завдано удару по об'єкту енергетичної інфраструктури. На Одещині внаслідок комбінованої атаки загинула 62-річна жінка. Були пошкоджені будівлі та автомобілі.

У ніч на 26 вересня Росія випустила по Україні шість ракет різних типів і 78 дронів-камікадзе. Більшість ворожих цілей було знищено силами ППО.

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