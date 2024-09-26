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Окупанти випустили по Україні майже 80 "Шахедів" та шість ракет: скільки збила ППО

Україна, Четвер 26 вересня 2024 09:19
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Окупанти випустили по Україні майже 80 "Шахедів" та шість ракет: скільки збила ППО Фото: окупанти атакували Україну дронами та ракетами (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія в ніч на 26 вересня випустила по Україні шість ракет різних типів та 78 дронів-камікадзе. Сили ППО знищили більшість ворожих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Цієї ночі ворог атакував Сумську область двома ракетами невстановленого типу з Бєлгородської області, Одеську область - чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря. Також окупанти випустили по Україні 78 ударних дронів (пуски були з Приморсько-Ахтарська, Орела, Курська).

Сили протиповітряної оборони знищили чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 66 ударних дронів. Вісім ворожих безпілотників були локаційно втрачені, один повернувся в Росію, ще один досі намагаються збити.

ППО працювала у 14 областях України, а саме у Дніпропетровській, Харківській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Хмельницькій, Івано-Франківській, Сумській, Полтавській, Миколаївській, Одеській, Херсонській та Харківській.

Наслідки нічної атаки

Цієї ночі окупанти направили дрони на Київ. У столиці працювала ППО та чули вибухи. У Києві впали уламки збитих дронів, у Печерському районі міста пошкоджений будинок та газова труба.

Також окупанти атакували Івано-Франківськ. Внаслідок атаки пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури, у частині міста зникло світло.

У Миколаївській області був атакований обʼєкт енергетичної інфраструктури. В Одеській області через комбіновану атаку загинула 62-річна жінка. Пошкоджені будівлі та автівки.

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