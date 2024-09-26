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У Києві уламки дрона пошкодили житловий будинок і газову трубу

Київ, Четвер 26 вересня 2024 06:30
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У Києві уламки дрона пошкодили житловий будинок і газову трубу Фото: у Києві дрони влучили у багатоповерхівку (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Печерському районі Києва уламки ворожого безпілотника пошкодили житловий будинок. Сталася розгерметизація газової труби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА та мера Києва Віталія Кличка.

Внаслідок повітряної атаки ударних БпЛА у Печерському районі столиці попередньо сталося загоряння на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку.

Крім того, уламки дрона розгерметизували газову трубу на першому поверсі пошкодженого будинку.

Всі служби прибули на місце інциденту. Попередньо - без постраждалих.

Оновлено 6:45

У КМВА повідомили, що крім розгерметизації газової труби, пошкоджено близько 20 автомобілів. Уламки впали на території дитячого садочку.

Інформація щодо ймовірних постраждалих уточнюється.

У Києві уламки дрона пошкодили житловий будинок і газову трубу

Фото: Київська міська військова адміністрація (t.me/VA_Kyiv)

Нічна атака "Шахедів"

Нагадаємо, впродовж ночі Україна перебуває під масштабною атакою ударних безпілотників типу "Шахед".

Десятки дронів заходили на країну хвилями з півночі та півдня й долетіли до Івано-Франківської та Чернівецької області.

У Києві мінімум шість разів за ніч лунали вибухи через роботу ППО.

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