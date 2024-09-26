У Києві уламки дрона пошкодили житловий будинок і газову трубу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА та мера Києва Віталія Кличка.

У КМВА повідомили, що крім розгерметизації газової труби, пошкоджено близько 20 автомобілів. Уламки впали на території дитячого садочку.

Всі служби прибули на місце інциденту. Попередньо - без постраждалих.

Крім того, уламки дрона розгерметизували газову трубу на першому поверсі пошкодженого будинку.

Внаслідок повітряної атаки ударних БпЛА у Печерському районі столиці попередньо сталося загоряння на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку.

Нічна атака "Шахедів"

Нагадаємо, впродовж ночі Україна перебуває під масштабною атакою ударних безпілотників типу "Шахед".

Десятки дронів заходили на країну хвилями з півночі та півдня й долетіли до Івано-Франківської та Чернівецької області.

У Києві мінімум шість разів за ніч лунали вибухи через роботу ППО.

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