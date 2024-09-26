Через атаку "Шахедів" без світла залишився центр Івано-Франківська
Через обстріл Івано-Франківська дронами, центр міста залишився без світла. Наразі без електроенергії понад п'ять вулиць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Прикарпаттяобленерго", Telegram голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук.
"Унаслідок нічної атаки російських безпілотників, в Івано-Франківській громаді зафіксовані пошкодження електромереж", - йдеться у повідомленні "Прикарпаттяобленерго".
За даними енергетиків, через це наразі знеструмлена центральна частина Івано-Франківська. А саме вулиці:
- Незалежності;
- Коновальця;
- Січових Стрільців;
- Степана Бандери та частина прилеглих.
"Бригади енергетиків вже виїхали на ліквідацію пошкоджень, але на відновлення електропостачання необхідний час. Тож споживачам слід врахувати це", - додали в обленерго.
Світло зникло через пошкодження критичного об'єкту
Частина Івано-Франківська частково залишилася знеструмленою через пошкодження об'єкта критичної інфраструктури.
"Пожежу, яка виникла на місці падіння, ліквідовано. На щастя, минулося без постраждалих", - зазначила голова ОВА Світлана Онищук.
Атака РФ на Івано-Франківськ
У ніч проти 26 вересня російські війська знову масовано атакували Україну дронами-камікадзе.
Зокрема, вибухи було чути в Івано-Франківську. Повідомлялося, що сили ППО відбивають атаку "Шахедів".
Пізніше мер Івано-Франківська розповів, що через атаку російських безпілотників в Івано-Франківську немає постраждалих. При цьому метою окупантів була громадянська інфраструктура.
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