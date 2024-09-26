Через атаку "Шахедів" без світла залишився центр Івано-Франківська

Через обстріл Івано-Франківська дронами, центр міста залишився без світла. Наразі без електроенергії понад п'ять вулиць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Прикарпаттяобленерго", Telegram голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук.

"Унаслідок нічної атаки російських безпілотників, в Івано-Франківській громаді зафіксовані пошкодження електромереж", - йдеться у повідомленні "Прикарпаттяобленерго".

За даними енергетиків, через це наразі знеструмлена центральна частина Івано-Франківська. А саме вулиці:

Незалежності;

Коновальця;

Січових Стрільців;

Степана Бандери та частина прилеглих.

"Бригади енергетиків вже виїхали на ліквідацію пошкоджень, але на відновлення електропостачання необхідний час. Тож споживачам слід врахувати це", - додали в обленерго.

Світло зникло через пошкодження критичного об'єкту

Частина Івано-Франківська частково залишилася знеструмленою через пошкодження об'єкта критичної інфраструктури.

"Пожежу, яка виникла на місці падіння, ліквідовано. На щастя, минулося без постраждалих", - зазначила голова ОВА Світлана Онищук.