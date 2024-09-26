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Через атаку "Шахедів" без світла залишився центр Івано-Франківська

Івано-Франківськ, Четвер 26 вересня 2024 08:11
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Через атаку "Шахедів" без світла залишився центр Івано-Франківська Фото: через атаку "Шахедів" без світла залишився центр Івано-Франківська (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Через обстріл Івано-Франківська дронами, центр міста залишився без світла. Наразі без електроенергії понад п'ять вулиць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Прикарпаттяобленерго", Telegram голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук.

"Унаслідок нічної атаки російських безпілотників, в Івано-Франківській громаді зафіксовані пошкодження електромереж", - йдеться у повідомленні "Прикарпаттяобленерго".

За даними енергетиків, через це наразі знеструмлена центральна частина Івано-Франківська. А саме вулиці:

  • Незалежності;
  • Коновальця;
  • Січових Стрільців;
  • Степана Бандери та частина прилеглих.

"Бригади енергетиків вже виїхали на ліквідацію пошкоджень, але на відновлення електропостачання необхідний час. Тож споживачам слід врахувати це", - додали в обленерго.

Світло зникло через пошкодження критичного об'єкту

Частина Івано-Франківська частково залишилася знеструмленою через пошкодження об'єкта критичної інфраструктури.

"Пожежу, яка виникла на місці падіння, ліквідовано. На щастя, минулося без постраждалих", - зазначила голова ОВА Світлана Онищук.

Атака РФ на Івано-Франківськ

У ніч проти 26 вересня російські війська знову масовано атакували Україну дронами-камікадзе.

Зокрема, вибухи було чути в Івано-Франківську. Повідомлялося, що сили ППО відбивають атаку "Шахедів".

Пізніше мер Івано-Франківська розповів, що через атаку російських безпілотників в Івано-Франківську немає постраждалих. При цьому метою окупантів була громадянська інфраструктура.

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