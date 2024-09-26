В Беларусь ночью залетели четыре "Шахеда", один из них прибыл из России

В ночь на 26 сентября в воздушное пространство Беларуси проникли не менее четырех иранских дронов-камикадзе типа "Шахед". Первый беспилотник пересек границу с Беларусью около 00:13 в районе населенного пункта Любеч, однако через 30 минут вернулся на территорию Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

Во время ночных инцидентов в небе над юго-восточной частью Беларуси патрулировали два истребителя: первый взлетел с аэродрома "Барановичи" около 00:30, второй - в 02:50.

Особое внимание привлек тот факт, что один из дронов залетел в воздушное пространство Беларуси не из Украины, а из России, двигаясь в направлении Гомеля. Его дальнейшая судьба остается неизвестной.

Следующие "Шахеды" были зафиксированы в Беларуси в 02:29, 03:05 и 03:52.

Ночная атака на Украину

Этой ночью российские оккупанты вновь атаковали Киев, где сработала ПВО, и были слышны взрывы. Обломки сбитых дронов упали в столице, в результате чего в Печерском районе повреждены жилой дом и газовая труба.

Ивано-Франковск также подвергся атакам, что привело к повреждению объекта критической инфраструктуры, из-за чего в части города отключилось электричество.

В Николаевской области был нанесен удар по объекту энергетической инфраструктуры. В Одесской области в результате комбинированной атаки погибла 62-летняя женщина. Были повреждены здания и автомобили.

В ночь на 26 сентября Россия выпустила по Украине шесть ракет различных типов и 78 дронов-камикадзе. Большинство вражеских целей были уничтожены силами ПВО.

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