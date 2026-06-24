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Білорусь розпочала мобілізаційні навчання біля кордону України

11:19 24.06.2026 Ср
2 хв
Усі військовозобов'язані повинні негайно з'явитися в пункти збору
aimg Ірина Глухова
Білорусь розпочала мобілізаційні навчання біля кордону України Фото: у червні Білорусь розпочала мобілізаційні навчання біля кордону України (t.me/modmilby)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

У червні в Білорусі на території Гродненської області проводять мобілізаційні навчання. Військкомати перевіряють дані призовників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Білорусі у Telegram.

За даними білоруського оборонного відомства, з 20 червня військкомат Ошмянського району викликає військовозобов'язаних для уточнення особистих даних. Звірка відбувається на пункті попереднього збору.

Фахівці військкомату актуалізують відомості та оновлюють облікові документи. Загалом планується охопити близько двох тисяч жителів Ошмянщини.

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Захід триватиме поетапно до 2 липня.

Раніше повідомлялося, що ході навчання будуть проводити відпрацювання питання щодо доукомплектування військових комісаріатів шляхом призову військовозобов'язаних на військові збори з подальшою їх участю в навчанні.

Призвані військовозобов'язані:

  • удосконалюватимуть військові знання,
  • освоюватимуть озброєння і військову техніку,
  • навчатимуться виконувати завдання, що надходять від керівників навчань.

Загроза з Білорусі

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія розглядає кілька сценаріїв розширення війни - зокрема із залученням Білорусі.

Білоруська опозиція також передала Україні доповідь про процеси, які можуть свідчити про зміну ролі Мінська у війні.

Наразі ознак підготовки до наземного вторгнення білоруських військ в Україну немає.

Проте головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський наказав посилити захист кордону на північному напрямку.

У прикордонних громадах Волинської області почнуть встановлювати антидронові сітки вздовж окремих ділянок доріг.

Тим часом авторитетне видання Wall Street Journal пише, що глава Кремля Володимир Путін шантажує президента Білорусі Олександра Лукашенка з метою відкриття "другого фронту".

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