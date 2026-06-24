Беларусь начала мобилизационные учения у границы Украины

В июне в Беларуси на территории Гродненской области проводятся мобилизационные учения. Военнослужащие проверяют данные призывников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Беларуси в Telegram .

Ранее сообщалось, что в ходе обучения будут проводить отработку вопроса о доукомплектовании военных комиссариатов путем призыва военнообязанных на военные сборы с последующим их участием в учебе.

Специалисты военкомата актуализируют сведения и обновляют учетные документы. В общей сложности планируется охватить около двух тысяч жителей Ошмянщины.

По данным белорусского оборонного ведомства, с 20 июня военкомат Ошмянского района вызывает военнообязанных для уточнения личных данных. Сверка происходит на пункте предварительного сбора.

Угроза из Беларуси

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает несколько сценариев расширения войны – в том числе с привлечением Беларуси.

Белорусская оппозиция также передала Украине доклад о процессах , которые могут свидетельствовать об изменении роли Минска в войне.

Пока признаков подготовки к наземному вторжению белорусских войск в Украину нет.

Однако главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский приказал усилить защиту границы на северном направлении.

В приграничных общинах Волынской области начнут устанавливать антидроновые сетки вдоль отдельных участков дорог.

Тем временем авторитетное издание Wall Street Journal пишет, что глава Кремля Владимир Путин шантажирует президента Белоруссии Александра Лукашенко с целью открытия "второго фронта".