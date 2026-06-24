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Главная » Новости » Война в Украине

Беларусь начала мобилизационные учения у границы Украины

11:19 24.06.2026 Ср
2 мин
Все военнообязанные должны немедленно явиться в пункты сбора
aimg Ирина Глухова
Беларусь начала мобилизационные учения у границы Украины Фото: в июне Беларусь начала мобилизационные учения у границы Украины (t.me/modmilby)
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В июне в Беларуси на территории Гродненской области проводятся мобилизационные учения. Военнослужащие проверяют данные призывников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Беларуси в Telegram .

По данным белорусского оборонного ведомства, с 20 июня военкомат Ошмянского района вызывает военнообязанных для уточнения личных данных. Сверка происходит на пункте предварительного сбора.

Специалисты военкомата актуализируют сведения и обновляют учетные документы. В общей сложности планируется охватить около двух тысяч жителей Ошмянщины.

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Мероприятие продлится поэтапно до 2 июля.

Ранее сообщалось, что в ходе обучения будут проводить отработку вопроса о доукомплектовании военных комиссариатов путем призыва военнообязанных на военные сборы с последующим их участием в учебе.

Призванные военнообязанные:

  • будут совершенствовать военные знания,
  • будут осваивать вооружение и военную технику,
  • будут учиться выполнять задачи, поступающие от руководителей учений.

Угроза из Беларуси

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает несколько сценариев расширения войны – в том числе с привлечением Беларуси.

Белорусская оппозиция также передала Украине доклад о процессах , которые могут свидетельствовать об изменении роли Минска в войне.

Пока признаков подготовки к наземному вторжению белорусских войск в Украину нет.

Однако главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский приказал усилить защиту границы на северном направлении.

В приграничных общинах Волынской области начнут устанавливать антидроновые сетки вдоль отдельных участков дорог.

Тем временем авторитетное издание Wall Street Journal пишет, что глава Кремля Владимир Путин шантажирует президента Белоруссии Александра Лукашенко с целью открытия "второго фронта".

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