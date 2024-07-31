У Білорусі піднімали винищувач через російський "Шахед"

У Білорусі піднімали авіацію через російський дрон-камікадзе. Це вже вчетверте, починаючи з 12 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу " Беларускі Гаюн ".

"15 хвилин тому на аеродромі "Барановичі" було піднято в повітря винищувач ВПС РБ. Політ, ймовірно, пов'язаний з перехопленням російського безпілотника "Shahed-136/131", - йдеться в повідомленні.

Також, як уточнюють у моніторинговій групі, вранці на аеродром "Лунинець" прилетіли два вертольоти Мі-8 ВПС РБ.

"Малоймовірно, що їхній приліт пов'язаний з очікуванням російської ракетної атаки територією України", - пише "Гаюн".

Що було до цього

Після 23:00 українські Telegram-канали написали, що російський "Шахед" заходить до Гомельської області з Чернігівської області України.