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У Білорусі піднімали винищувач через російський "Шахед"

Україна, Середа 31 липня 2024 09:08
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У Білорусі піднімали винищувач через російський "Шахед" Фото: у Білорусі піднімали винищувач через російський "Шахед" (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Білорусі піднімали авіацію через російський дрон-камікадзе. Це вже вчетверте, починаючи з 12 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

"15 хвилин тому на аеродромі "Барановичі" було піднято в повітря винищувач ВПС РБ. Політ, ймовірно, пов'язаний з перехопленням російського безпілотника "Shahed-136/131", - йдеться в повідомленні.

Також, як уточнюють у моніторинговій групі, вранці на аеродром "Лунинець" прилетіли два вертольоти Мі-8 ВПС РБ.

"Малоймовірно, що їхній приліт пов'язаний з очікуванням російської ракетної атаки територією України", - пише "Гаюн".

Що було до цього

Після 23:00 українські Telegram-канали написали, що російський "Шахед" заходить до Гомельської області з Чернігівської області України.

У Білорусі "ловлять" російські дрони не вперше

Зазначимо, що білоруська авіація піднімається через російські дрони під час атак по Україні не вперше.

12 липня РФ атакувала Україну ударними дронами типу Shahed-131/136. Через безпілотник Білорусь піднімала авіацію.

Вдруге російський "Шахед" знову залетів на територію Білорусі 13 липня, долетівши до Вітебська. Такий випадок фіксувався і 16 липня. Ймовірно, він вибухнув біля Бобруйська.

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