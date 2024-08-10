Беларусь пригрозила "поставить вопрос" о закрытии посольства Украины
Министерство иностранных дел Беларуси пригрозило "поставить вопрос" целесообразности наличия посольства Украины в стране. Такое заявление белорусское ведомство передало украинской стороне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусское государственное агентство "Белта".
После того, как самопровозглашенному белорусскому президенту Александру Лукашенко привиделись украинские беспилотники, залетевшие в воздушное пространство Беларуси, в МИД вызвали временную поверенную в делах Украины в Беларуси Ольгу Тимуш.
Как утверждает белорусское агентство со ссылкой на пресс-службу МИД, украинскому поверенному заявили "решительный протест" и передали соответствующую ноту.
"Особенно было указано, что если дипломатическое представительство Украины в Беларуси не сможет влиять на предотвращение таких провокаций, белорусской стороной будет поставлен вопрос о целесообразности его дальнейшего присутствия в Минске", - цитирует агентство заявление министерства.
Украинская сторона пока не комментировала эти сообщения.
Беларусь начала нагнетать ситуацию на фоне "курского прорыва"
Белорусский режим, который в 2022 году стал соучастником российской агрессии против Украины, снова помогает российскому диктатору Владимиру Путину. После того, как в Курской области произошел прорыв границы, и российская армия потеряла контроль над частью своих территорий, Лукашенко начал нагнетать ситуацию на границе Беларуси с Украиной.
Так, после сегодняшнего заявления о якобы пролете украинских дронов над Беларусью, белорусская армия решила перебросить к границе с Украиной ракетные системы "Искандер" и реактивную артиллерию "Полонез".
Отметим, до этого на территорию Беларуси несколько раз залетали российские "Шахеды", один даже долетал до Витебска. Несмотря на то, что белорусской армии приходилось поднимать из-за этих инцидентов авиацию, Минск официально не реагировал на них.
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