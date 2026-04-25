Білорусь переймає досвід РФ у контролі за грошима та вводить жорсткі обмеження, - ЦПД

У Білорусі запроваджують систему тотального фінансового контролю з лімітами на картки та блокуванням рахунків. Під приводом боротьби з махінаціями режим фактично вводить презумпцію винності для всіх власників банківських рахунків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації .

Деталі фінансових обмежень

Як зазначили в ЦПД, Нацбанк Білорусі готує жорсткі ліміти на кількість платіжних карток. Тепер будь-який переказ або оплата послуг можуть стати приводом для миттєвого блокування.

Клієнтам доведеться самостійно доводити легальність кожної копійки, щоб повернути доступ до своїх коштів.

Експерти зазначають, що такі кроки повністю копіюють російські репресивні практики, перетворюючи звичайні банківські операції на складну адміністративну процедуру.

Цифрова ізоляція та нагляд

Нові фінансові обмеження є частиною ширшої політики цифрової ізоляції країни.

Раніше режим уже почав примусово знижувати швидкість інтернету та впроваджувати ліміти на трафік.

Запровадження тотального нагляду за фінансами разом із підготовкою до створення "суверенного інтернету" свідчить про остаточну синхронізацію білоруських каральних механізмів із кремлівськими стандартами.