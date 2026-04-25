Білорусь переймає досвід РФ у контролі за грошима та вводить жорсткі обмеження, - ЦПД

22:30 25.04.2026 Сб
Синхронізація з Кремлем вийшла на новий рівень
aimg Сергій Козачук
Білорусь переймає досвід РФ у контролі за грошима та вводить жорсткі обмеження, - ЦПД

У Білорусі запроваджують систему тотального фінансового контролю з лімітами на картки та блокуванням рахунків. Під приводом боротьби з махінаціями режим фактично вводить презумпцію винності для всіх власників банківських рахунків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Читайте також: Банківська таємниця в РФ скасована: ФСБ отримала прямий доступ до рахунків та переписок

Деталі фінансових обмежень

Як зазначили в ЦПД, Нацбанк Білорусі готує жорсткі ліміти на кількість платіжних карток. Тепер будь-який переказ або оплата послуг можуть стати приводом для миттєвого блокування.

Клієнтам доведеться самостійно доводити легальність кожної копійки, щоб повернути доступ до своїх коштів.

Експерти зазначають, що такі кроки повністю копіюють російські репресивні практики, перетворюючи звичайні банківські операції на складну адміністративну процедуру.

Цифрова ізоляція та нагляд

Нові фінансові обмеження є частиною ширшої політики цифрової ізоляції країни.

Раніше режим уже почав примусово знижувати швидкість інтернету та впроваджувати ліміти на трафік.

Запровадження тотального нагляду за фінансами разом із підготовкою до створення "суверенного інтернету" свідчить про остаточну синхронізацію білоруських каральних механізмів із кремлівськими стандартами.

Репресії в РФ

Нагадаємо, що Росія масово відключає інтернет за прикладом Китаю та Ірану. У Кремлі такі заходи називають відповіддю на "загрози з Заходу", проте фактично країна будує "цифровий ГУЛАГ", де зв’язок та доступ до мережі зникають навіть у Москві.

Також ми писали, що у РФ спецслужби отримали необмежену владу, а банківська таємниця була остаточно скасована. Тепер ФСБ має прямий доступ до всіх рахунків, фінансових операцій та особистих переписок громадян, що фактично завершило формування поліцейської держави.

Окрім того, російська "машина зачистки" почала працювати проти власної пропаганди. Через надмірну цензуру та масові блокування перегляди провладних Z-каналів впали майже вдвічі, що свідчить про системні збої у цифровій політиці Кремля.

Більше по темі:
Під ударом Харків, Дніпро та Київщина: що відомо про наслідки нічної атаки
Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв’ю з Іваном Вигівським
