"Цифровий ГУЛАГ" від ФСБ: Росія масово відключає інтернет за прикладом Китаю та Ірану

16:13 20.03.2026 Пт
3 хв
У Кремлі пояснюють свої дії "загрозою з Заходу"
aimg Валерій Ульяненко
"Цифровий ГУЛАГ" від ФСБ: Росія масово відключає інтернет за прикладом Китаю та Ірану Фото: зв'язок та інтернет зникають вже й у Москві (Getty Images)

Влада РФ бере приклад з Ірану та Китаю щодо посилення блокування інтернет-ресурсів та відключення зв’язку. Це вже торкнулося десятків регіонів і великих міст, включно з Москвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters і Financial Times.

Джерела Reuters розповіли, що країна-агресорка вивчала досвід Китаю, який живе за "великим файрволом", та Ірану, де інтернет постійно відключають у відповідь на протести населення.

Російським чиновникам доручили знайти спосіб заблокувати великі сегменти інтернету, як мобільного, так і дротового, одночасно контролюючи онлайн-комунікації.

Блокування через Захід

Співрозмовники агентства зазначають, що у Кремлі вважають блокування месенджерів і відключення інтернету "критично необхідними" для посилення безпеки та гарантування національної єдності. Причиною є віра в нібито намагання Заходу посіяти в суспільстві розбрат.

Ексчиновник Кремля сказав Financial Times, що рішення щодо блокування та відключення, скоріш за все, виходить від ФСБ. У березні 67 суб'єктів скаржились на зупинку мобільного інтернету, а в 72 регіонах запустили "білі списки" сайтів, яким влада дала "зелене світло".

"Цифровий ГУЛАГ" у Москві

Навесні й столиця країни-агресорки зіткнулась з "цифровим ГУЛАГом" - в межах Садового кільця зникли як зв’язок, так і інтернет. У результаті Москва почала відкочуватися "назад у кам'яний вік".

Російський диктатор у 2017 році дав вказівку створити для РФ "окремий інтернет". Йдеться про систему кореневих серверів доменних імен (DNS) з дублюванням вже існуючої, яка була б незалежною від контролю міжнародних організацій і захищала б росіян від "цільових впливів".

"Суверенний рунет"

Вже через рік Кремль видав закон про "суверенний рунет", який суттєво розширив повноваження Роскомнадзору щодо управління трафіком в країні-агресорці.

"Через інтернет-шатдауни страждає бізнес, який тільки в Москві несе збитки на 1 млрд рублів (10,5 млн доларів) щодня. Але для ФСБ втрати економіки навряд чи мають значення: "безпека означає набагато більше, ніж будь-які збитки бізнесу", - зазначило джерело FT, наближене до Кремля.

Крім того, 20 лютого 2026 року Путін підписав закон, який зобов'язує операторів на вимогу ФСБ відключати інтернет і мобільний зв'язок.

Нагадаємо, у Кремлі вже визначились з датою блокування месенджера Telegram на території країни-агресорки. Планується, що це станеться вже на початку квітня цього року - починаючи з 1 квітня, месенджер працювати в Росії не буде.

Крім того, перший так званий "національний" месенджер Max запустили у РФ 12 вересня 2025 року. Його встановлюватимуть на всі телефони, які продають у магазинах, і вимагають від росіян переходити на нього з інших платформ.

Помер патріарх Філарет: яким був його шлях від семінариста до Героя України
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО