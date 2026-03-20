"Цифровий ГУЛАГ" від ФСБ: Росія масово відключає інтернет за прикладом Китаю та Ірану

Влада РФ бере приклад з Ірану та Китаю щодо посилення блокування інтернет-ресурсів та відключення зв’язку. Це вже торкнулося десятків регіонів і великих міст, включно з Москвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters і Financial Times .

Джерела Reuters розповіли, що країна-агресорка вивчала досвід Китаю, який живе за "великим файрволом", та Ірану, де інтернет постійно відключають у відповідь на протести населення.

Російським чиновникам доручили знайти спосіб заблокувати великі сегменти інтернету, як мобільного, так і дротового, одночасно контролюючи онлайн-комунікації.

Блокування через Захід

Співрозмовники агентства зазначають, що у Кремлі вважають блокування месенджерів і відключення інтернету "критично необхідними" для посилення безпеки та гарантування національної єдності. Причиною є віра в нібито намагання Заходу посіяти в суспільстві розбрат.

Ексчиновник Кремля сказав Financial Times, що рішення щодо блокування та відключення, скоріш за все, виходить від ФСБ. У березні 67 суб'єктів скаржились на зупинку мобільного інтернету, а в 72 регіонах запустили "білі списки" сайтів, яким влада дала "зелене світло".

"Цифровий ГУЛАГ" у Москві

Навесні й столиця країни-агресорки зіткнулась з "цифровим ГУЛАГом" - в межах Садового кільця зникли як зв’язок, так і інтернет. У результаті Москва почала відкочуватися "назад у кам'яний вік".

Російський диктатор у 2017 році дав вказівку створити для РФ "окремий інтернет". Йдеться про систему кореневих серверів доменних імен (DNS) з дублюванням вже існуючої, яка була б незалежною від контролю міжнародних організацій і захищала б росіян від "цільових впливів".

"Суверенний рунет"

Вже через рік Кремль видав закон про "суверенний рунет", який суттєво розширив повноваження Роскомнадзору щодо управління трафіком в країні-агресорці.

"Через інтернет-шатдауни страждає бізнес, який тільки в Москві несе збитки на 1 млрд рублів (10,5 млн доларів) щодня. Але для ФСБ втрати економіки навряд чи мають значення: "безпека означає набагато більше, ніж будь-які збитки бізнесу", - зазначило джерело FT, наближене до Кремля.

Крім того, 20 лютого 2026 року Путін підписав закон, який зобов'язує операторів на вимогу ФСБ відключати інтернет і мобільний зв'язок.