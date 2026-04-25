Беларусь перенимает опыт РФ в контроле за деньгами и вводит жесткие ограничения, - ЦПД

22:30 25.04.2026 Сб
2 мин
Синхронизация с Кремлем вышла на новый уровень
aimg Сергей Козачук
Фото: Беларусь копирует методы РФ в контроле за деньгами граждан (Getty Images)

В Беларуси вводят систему тотального финансового контроля с лимитами на карты и блокировкой счетов. Под предлогом борьбы с махинациями режим фактически вводит презумпцию виновности для всех владельцев банковских счетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Читайте также: Банковская тайна в РФ отменена: ФСБ получила прямой доступ к счетам и перепискам

Детали финансовых ограничений

Как отметили в ЦПД, Нацбанк Беларуси готовит жесткие лимиты на количество платежных карт. Теперь любой перевод или оплата услуг могут стать поводом для мгновенной блокировки.

Клиентам придется самостоятельно доказывать легальность каждой копейки, чтобы вернуть доступ к своим средствам.

Эксперты отмечают, что такие шаги полностью копируют российские репрессивные практики, превращая обычные банковские операции в сложную административную процедуру.

Цифровая изоляция и надзор

Новые финансовые ограничения являются частью более широкой политики цифровой изоляции страны.

Ранее режим уже начал принудительно снижать скорость интернета и внедрять лимиты на трафик.

Введение тотального надзора за финансами вместе с подготовкой к созданию "суверенного интернета" свидетельствует об окончательной синхронизации белорусских карательных механизмов с кремлевскими стандартами.

Репрессии в РФ

Напомним, что Россия массово отключает интернет по примеру Китая и Ирана. В Кремле такие меры называют ответом на "угрозы с Запада", однако фактически страна строит "цифровой ГУЛАГ", где связь и доступ к сети исчезают даже в Москве.

Также мы писали, что в РФ спецслужбы получили неограниченную власть, а банковская тайна была окончательно отменена. Теперь ФСБ имеет прямой доступ ко всем счетам, финансовым операциям и личной переписке граждан, что фактически завершило формирование полицейского государства.

Кроме того, российская "машина зачистки" начала работать против собственной пропаганды. Из-за чрезмерной цензуры и массовых блокировок просмотры провластных Z-каналов упали почти вдвое, что свидетельствует о системных сбоях в цифровой политике Кремля.

Под ударом Харьков, Днепр и Киевщина: что известно о последствиях ночной атаки
Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским
Юлия Акимова, Ростислав Шаправский Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским