Беларусь перенимает опыт РФ в контроле за деньгами и вводит жесткие ограничения, - ЦПД
В Беларуси вводят систему тотального финансового контроля с лимитами на карты и блокировкой счетов. Под предлогом борьбы с махинациями режим фактически вводит презумпцию виновности для всех владельцев банковских счетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Детали финансовых ограничений
Как отметили в ЦПД, Нацбанк Беларуси готовит жесткие лимиты на количество платежных карт. Теперь любой перевод или оплата услуг могут стать поводом для мгновенной блокировки.
Клиентам придется самостоятельно доказывать легальность каждой копейки, чтобы вернуть доступ к своим средствам.
Эксперты отмечают, что такие шаги полностью копируют российские репрессивные практики, превращая обычные банковские операции в сложную административную процедуру.
Цифровая изоляция и надзор
Новые финансовые ограничения являются частью более широкой политики цифровой изоляции страны.
Ранее режим уже начал принудительно снижать скорость интернета и внедрять лимиты на трафик.
Введение тотального надзора за финансами вместе с подготовкой к созданию "суверенного интернета" свидетельствует об окончательной синхронизации белорусских карательных механизмов с кремлевскими стандартами.
Репрессии в РФ
