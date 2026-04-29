Білорусь перестала випускати за кордон росіян-призовників

Представник Державного прикордонного комітету Білорусі підтвердив, що Мінськ не випускає росіян, яким країна-агресорка заборонила виїзд.

"Якщо дадуть відповідь, що виїзд не обмежений, будь ласка, можна виїжджати з території Білорусі. Якщо виїзд заборонений, то всі питання до РФ. Якщо особа буде в базі, її не випустять. Якщо її не буде в базі осіб, яким заборонено виїзд, ми випустимо", - пояснив він.

Що відомо про перший випадок

Зазначається, що про перший випадок, коли Білорусь заборонила виїзд росіянину, стало відомо 27 квітня. Чоловік, який отримав електронну повістку, мав прибути на медичне обстеження 29 квітня, після чого в електронному реєстрі з'явилася заборона на його виїзд з РФ.

Після цього росіянин спробував виїхати за кордон через Білорусь сухопутним транспортом, але його зняли з рейсу, не надавши при цьому жодних письмових підтверджень.

Після цього чоловік дістався потягом до аеропорту Мінська, проте там його не пустили на рейс до Тбілісі. Пізніше він отримав відмову у вильоті за російським паспортом до Єревану.

Загроза з боку Білорусі

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський зробив гучну заяву про чергові спроби Росії втягнути Білорусь у відкрите військове протистояння з Україною.

За інформацією розвідки, на території республіки активно готують інфраструктуру: білоруська сторона будує дороги до українського кордону та облаштовує позиції для артилерії, що вказує на ймовірну підготовку до ескалації.